В "Дія" можуть з'явитися привілеї для вакцинованих українців

В Україні з'явився внутрішній сертифікат вакцинації / Фото: Сьогодні, Дія

Завдяки додатку "Дія", в якому прибрали чергу на вакцинацію, українці, які зробили щеплення від коронавірусу, можуть отримати особливі привілеї. Про це розповів в інтерв'ю Апострофу головний санітарний лікар Ігор Кузин. Такі привілеї можуть ввести тільки за умови посилення карантину.

"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку" Дія ", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19" , – розповів головний санлікар.

Як це буде працювати

Дане питання буде вирішуватися постановою Кабміну. Зараз уряд розглядає різні опції. Наприклад, в разі схвалення ідеї, на підприємствах зможуть працювати вакциновані співробітники з вакцинованими клієнтами.

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"Це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – сказав Кузін.

Нагадаємо:

5 липня в Україні заробили цифрові COVID-сертифікати , які стали доступні користувачам "Дії".

, які стали доступні користувачам "Дії". У Києві вже викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних в додаток "Дій вдома".