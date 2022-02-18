Депутати повернули собі величезну надбавку: скільки отримують народні обранці

Депутати повернули собі надбавку у розмірі 100% від окладу – за що вона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Народні депутати повернули собі надбавку до зарплати у розмірі 100% за "інтенсивність праці".

Відповідне рішення народні обранці ухвалили на черговому засіданні Верховної Ради, проголосувавши за внесення змін до закону "Про статус народного депутата України".

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Свої голоси "за" віддали 305 народних обранців і тепер щомісячна зарплата українського депутата складатиметься з посадового окладу в розмірі 10 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що один прожитковий мінімум в Україні становить 2393 грн, тобто зарплата нардепа становитиме 24810 грн, а якщо він отримає надбавку за інтенсивність праці – 49620 грн, не враховуючи інші надбавки.

Також законопроект передбачає такі грошові заохочення:

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премію відповідно до їх особистого внеску до загальних результатів роботи;

матеріальну допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

До того ж були переглянуті оклади перших заступників, заступників голови комітету, секретарів комітету, заступників голів депутатських фракцій, голів підкомітетів, встановлюються на 3% вище, за оклад члену комітету. Голова комітету має отримувати на 5% більше.

Для заступника голови Верховної Ради встановили оклад на 10% вище від посадового окладу народного депутата.

Зарплати українців

За даними опитування дослідницької компанії Gradus, 28,6% українців вважають справедливою зарплатою для себе суму від 20 до 30 тисяч гривень.

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24,1% опитаних назвали справедливою зарплату від 15 до 20 тис. грн. Понад 50 тисяч гривень підходящою винагородою вважають лише лише 9%, а 5,6% важко відповісти на це запитання.

Цікаво, що більшу зарплату для себе справедливою вважають чоловіки, а жінки частіше називали менші суми.

Також розмір бажаної винагороди напряму залежить від населеного пункту, чим більше місто – тим більша зарплата.

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