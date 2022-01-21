Про яку зарплату мріють українці? Скільки насправді потрібно для щастя

Українці вважають, що для комфортного життя їм потрібна зарплата у розмірі 25 тис. грн щомісяця.
Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.
А от жителі столиці визначили для себе вищий комфортний рівень зарплати – 35 тисяч гривень.
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Важко відповісти виявилось 12% опитуваних, а ще 19% зазначили, що хотіли б отримувати від 15 до 20 тисяч.
Цікаво, що жіноча та чоловіча медіани (середній показник за підрахунками) відрізняються. Жінки у середньому хотіли б 25, а чоловіки 30 тисяч гривень.
Найбільше хочуть заробляти люди від 35 до 54 років, а молодь і старше покоління – трохи менше потребують для комфорту.
Як відрізняється бажана зарплата в регіонах
Отже, найбільше потрібно заробляти для досягнення комфорту мешканцям столиці, а у інших регіонах люди відповіли так:
- східні регіони – 25 тисяч;
- західні регіони – 25 тисяч;
- центральні регіони – 30 тисяч;
- південні регіони – 25 тисяч.
Також прослідковується залежність бажаної зарплати від розміру населеного пункту, чим більше місто – тим більше потрібно коштів.
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У кого в Україні найменші зарплати?
Найменші в Україні зарплати отримує адміністративний персонал. Згідно з даними порталу grc.ua середня зарплата цих людей становить 10 тис. грн, також мало заробляють:
- робітники (11 900 грн);
- співробітники-початківці (12 161 грн);
- працівники у сфері медицини (13 047 грн);
- сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).
"Сьогодні" раніше писали, яка пенсія чекає на українців з маленькою зарплатою та розповідали, яка професія буде найзатребуванішою у 2022 році.