Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Про яку зарплату мріють українці? Скільки насправді потрібно для щастя

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 16:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, від чого залежить бажаний рівень зарплати українців та як він відрізняється
Скільки для щастя потрібно українцям
Скільки для щастя потрібно українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці вважають, що для комфортного життя їм потрібна зарплата у розмірі 25 тис. грн щомісяця.

Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Реклама

А от жителі столиці визначили для себе вищий комфортний рівень зарплати – 35 тисяч гривень.

Важко відповісти виявилось 12% опитуваних, а ще 19% зазначили, що хотіли б отримувати від 15 до 20 тисяч.

Цікаво, що жіноча та чоловіча медіани (середній показник за підрахунками) відрізняються. Жінки у середньому хотіли б 25, а чоловіки 30 тисяч гривень.

Реклама

Найбільше хочуть заробляти люди від 35 до 54 років, а молодь і старше покоління – трохи менше потребують для комфорту.

Як відрізняється бажана зарплата в регіонах

Отже, найбільше потрібно заробляти для досягнення комфорту мешканцям столиці, а у інших регіонах люди відповіли так:

  • східні регіони – 25 тисяч;
  • західні регіони – 25 тисяч;
  • центральні регіони – 30 тисяч;
  • південні регіони – 25 тисяч.

Також прослідковується залежність бажаної зарплати від розміру населеного пункту, чим більше місто – тим більше потрібно коштів.

Реклама

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантина – встановіть мобільний застосунок Gradus.

Застосунок для власників iPhone.

Застосунок для власників Android.

У кого в Україні найменші зарплати?

Найменші в Україні зарплати отримує адміністративний персонал. Згідно з даними порталу grc.ua середня зарплата цих людей становить 10 тис. грн, також мало заробляють:

  • робітники (11 900 грн);
  • співробітники-початківці (12 161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

"Сьогодні" раніше писали, яка пенсія чекає на українців з маленькою зарплатою та розповідали, яка професія буде найзатребуванішою у 2022 році.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Деяких українців можуть депортувати з Польщі – до кого прийдуть насамперед Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Про яку зарплату мріють українці? Скільки насправді потрібно для щастя Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Золото обвалилося в ціні: чого очікувати від металу далі Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,72
19,12
32,79
32,38
31,69
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти