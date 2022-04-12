Дефіцит близько? За скільки на АЗС продають бензин, дизель і автогаз

Ціни на АЗС станом на 12 квітня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли десятки українських нафтобаз, тривають бойові дії на сході. У зв’язку з цим українським компанія доводиться шукати нові шляхи постачання пального та напрацьовувати нові маршрути.

Поки трейдери відпрацьовують логістику, із заправок можуть тимчасово зникати різні види пального. Редакція "Сьогодні" промоніторила, на яких АЗС є "прогалини" в асортименті.

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Яка ситуація на ринку пального?

Схоже, що зараз заправки добре забезпечені дизельним пальним. Його продають у всіх великих мережах, ціна стартує від 34,29 грн/л. У середньому за літр ДП просять 37,25 грн.

Бензин А-92 є фактично на всіх великих АЗС, крім Socar і "Нефтек". Ціни за літр починаються від 32,22 грн. Середня вартість залишається на рівні 33,61 грн/л.

А-95 також поки що є у мережах заправок усюди, крім Socar і "БРСМ-Нафта". Вартість цього бензину стартує від 33 грн/л, а в середньому літр збувають по 33,94 грн.

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Водночас преміального А-95+ майже ніде немає. Його продають поки що лише на OKKO. Бензин можна придбати за 35,2 грн/л.

Автогаз можна купити лише на половині заправок. Зокрема, його немає на WOG, Shell, Mango, Socar та низці інших популярних мереж. Там, де він є, ціна стартує від 26,37 грн/л та сягає в середньому по ринку 26,91 грн/л.

Ціни на АЗС станом на 12 квітня / Фото: auto.ria.com

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Чи чекати в Україні дефіциту?

Як розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю "Мінфіну", хоч черг на заправках зараз немає, на більшості АЗС діє обмеження на купівлю – до 20 літрів на особу. Це потрібно для того, щоб уникнути штучного дефіциту. У паніці люди могли б заливати повні баки та каністри. Зараз українці пристосувались до нових реалій, хоча обмеження продовжать діяти й надалі.

До війни Україна імпортувала пальне в основному з Росії та Білорусі – це 80% від усього споживання. Зараз країна переорієнтувалась на Європу, а в березні ринок взагалі працював на залишках з лютого та продукції Кременчуцького НПЗ.

Щоб напрацювати контракти з ЄС та логістику, потрібен час. У березні українські АЗС почали отримувати перші партії європейського пального. Потрібно, щоб якомога більше операторів зосередились на імпорті й збільшили кількість поставок, що дозволить уникнути дефіциту.

Найкраща ситуація на заході України, де працюють різні мережі заправок і куди швидше доставляють бензин і дизель.

"Чим далі до центру, на схід чи південь, тим складніша ситуація. Усі ці регіони забезпечували з Кременчука, тож зараз вони повинні перелаштуватись на імпорт, а це непросто. До західного кордону логістика дуже довга й дорога", – підкреслив Сергій Куюн.

Ситуація позначається на собівартості пального, яка стає вищою за межовий рівень цін, встановлених урядом. З огляду на це, експерт прогнозує поступовий вихід з ринку бензину А-92. У менших об’ємах буде доступний і автогаз.

Російські окупанти обстріляли понад 20 нафтобаз по всій Україні. Відбудова коштуватиме мільйони доларів. Зараз ринок працює "з коліс" та розвозить пальне по заправках.

Раніше ми розповідали, що в Німеччині на АЗС подорожчали майже всі види пального. Дізнайтеся, яка ситуація на заправках у Чехії.