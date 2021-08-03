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Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021

3 серпня, 06:00

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Рішення про підвищення пенсійних виплат для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС ухвалили "заднім числом"

Пенсії чорнобильцям підвищили / Фото: Getty Images, Укрінформ

В серпні значно підвищаться пенсії для людей із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Також пенсіонери цієї категорії отримають доплати за липень. Річ у тім, що поправки до законів, які встановлюють нові мінімальні розміри пенсій, були прийняті тільки в середині липня. Але вони передбачають підвищення пенсій "заднім числом".

Тому вийде, що в серпні пенсіонери-чорнобильці, яким встановлено інвалідність, отримають підвищені пенсії за серпень і доплати за липень, пише сайт "Сьогодні".

Нові розміри пенсій

Пенсії для осіб із інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, підвищуються на 80-200%. Зокрема:

Крім того, підвищується мінімальна сума загальних соціальних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС із інвалідністю. Тепер держава буде виділяти адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, включаючи надбавки і додаткові пенсії, менша за такі розміри:

Ця "гранична" сума також підвищується з 1 липня. Тобто в серпні "чорнобильці" отримають підвищені доплати за два місяці.

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Також підвищуються "заднім числом" пенсії для інших осіб із інвалідністю.

Крім того, сайт "Сьогодні" розібрався, кому і коли чекати на надбавки до пенсії у 2021 році.

Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати лише ті, у кого достатньо страхового стажу:

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Джерело: Сьогодні

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