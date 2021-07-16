Пенсії чорнобильцям зростуть: скільки, коли та кому доплатять

Пенсії підвищать не всім чорнобильцям, а тільки тим, у кого є інвалідність / Фото: Getty Images, Укрінформ

Прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом законопроєкт № 4555 дозволить з 1 січня 2022 року підвищити пенсії для більш ніж 30 тисяч людей з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Зростання виплат становитиме в середньому 40%. І це підвищення пенсій чорнобильцям – не останнє.

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Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"У наступному році маємо напрацювати ще одне рішення, на яке чекають 700 тисяч осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Я маю на увазі додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не переглядалася з 2014 року", – анонсувала Лазебна.

А з 1 січня наступного року виплати для чорнобильців, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, складуть не менше:

16 080 грн для першої групи;

12 987 грн для другої групи;

8917 грн для третьої групи.

Також повідомлялося, що мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно його підвищенню. В результаті до 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні складе 2403 грн.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплати пенсій:

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