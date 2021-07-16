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Пенсії чорнобильцям зростуть: скільки, коли та кому доплатять

16 липня 2021 15:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Уже затверджене підвищення виплат не буде останнім, запевнила голова Міністерства соцполітики Лазебна

Пенсії підвищать не всім чорнобильцям, а тільки тим, у кого є інвалідність

Пенсії підвищать не всім чорнобильцям, а тільки тим, у кого є інвалідність / Фото: Getty Images, Укрінформ

Прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом законопроєкт № 4555 дозволить з 1 січня 2022 року підвищити пенсії для більш ніж 30 тисяч людей з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Зростання виплат становитиме в середньому 40%. І це підвищення пенсій чорнобильцям – не останнє.

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Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"У наступному році маємо напрацювати ще одне рішення, на яке чекають 700 тисяч осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Я маю на увазі додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не переглядалася з 2014 року", – анонсувала Лазебна.

А з 1 січня наступного року виплати для чорнобильців, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, складуть не менше:

  • 16 080 грн для першої групи;
  • 12 987 грн для другої групи;
  • 8917 грн для третьої групи.

Також повідомлялося, що мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно його підвищенню. В результаті до 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні складе 2403 грн.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплати пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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