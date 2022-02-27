Ціни досі зростають? Скільки коштує бензин і дизель на АЗС

Що відбувається з цінами на бензин / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на бензин на українських АЗС залишаються високими на тлі війни з російськими окупантами.

Про це свідчить фото розцінок на популярній АЗС, зроблене кореспондентом "Сьогодні".

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Зокрема, літр 95-го бензину коштує майже 37 грн (36,94), 92-го – 36,49, дизель продають по 37,49 та 34,33 грн.

Обмеження щодо продажу бензину

24 лютого, після початку повномасштабної війни з Росією, автозаправні станції ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.

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Рішення було прийнято через дефіцит пального на заправках і важливість заправлення спеціальних служб та служб критичної інфраструктури.

Також зазначається, що автівки спецслужб та критичної інфраструктури заправлятимуть поза чергою.

Проблеми для українських заправок створює і те, що пальне в Україні припинила постачати Республіка Білорусь, яка є прихильницею РФ у військових злочинах на території нашої країни.

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"Сьогодні" також писали, що буде з цінами на бензин після анонсування Зеленським зниження ПДВ на всі види пального.