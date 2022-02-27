Цены все еще растут? Сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Что происходит с ценами на бензин / Фото: Коллаж: Сегодня
Цены на бензин на украинских АЗС остаются высокими на фоне продолжающейся войны с российскими оккупантами.
Об этом свидетельствует фото расценок на популярной АЗС, сделанное корреспондентом "Сегодня".
В частности, литр 95-го бензина стоит почти 37 грн (36,94), 92-го – 36,49, дизель продают по 37,49 и 34,33 грн.
Ограничения по продаже бензина
24 февраля, после начала полномасштабной войны с Россией, автозаправочные станции ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.
Решение было принято из-за дефицита топлива на заправках и важности заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры.
Также отмечается, что авто спецслужб и критической инфраструктуры будут заправлять вне очереди.
Проблемы для украинских заправок создает и то, что горючее в Украину прекратила поставлять Республика Беларусь, являющаяся сторонником РФ в военных преступлениях на территории нашей страны.
"Сегодня" также писали, что будет с ценами на бензин после анонсирования Зеленским снижения НДС на все виды горючего.