Ціни в Києві бʼють антирекорди: скільки коштує оренда житла в столиці

Скільки коштує оренда квартир в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змінила майже всі сфери життєдіяльності, змусила українців страждати, а певний бізнес остаточно припинити свою діяльність. Змінилися і ціни, особливо на нерухомість. В одних містах її вартість просто зашкалює, а в інших, навпаки, значно знизилась порівняно з рівнем довоєнним.

"Інші" — це українські міста, що найбільше постраждали від агресії Росії, частина будинків в яких зруйнована вщент. Одним з таких, на жаль, є Київ – столиця України.

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"Сьогодні" розповість вам, скільки зараз, станом на 22-й день війни, коштує орендувати квартиру в Києві.

Оренда студії та однокімнатної квартири

Під час моніторингу цін на сайті оголошень OLX складається враження, що студії та однокімнатні квартири зрівняли у вартості. Адже як одну, так і іншу можна орендувати за 5-12 тис. грн на місяць.

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

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Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

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Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Оренда двокімнатної квартири

Вартість оренди двокімнатної квартири, порівняно з довоєнним часом, зменшилася в кілька разів. Тепер цілком реально знайти квартиру в центрі міста вартістю до 10 тис. грн.

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Оренда будинків

Будинків у Києві та Київській області здають в оренду небагато. Нам вдалося знайти варіант у Дарницькому районі з підвалом, банею та чаном за ціною 35 тис. грн. та будинок на Оболоні за 1399 дол.

Будинок в Києві / Фото: olx.ua

Поблизу Києва в Ірпені теж є варіанти. Ось приклад будинку з трьома кімнатами за доволі низькою ціною — 8 тис. грн.

Будинок в Ірпені / Фото: olx.ua

Здають в оренду й елітні будинки на Печерську. Вартість їх – приблизно 300 тис. грн на місяць.

Будинок в Києві / Фото: olx.ua

Ціни на Закарпатті

Втікаючи з гарячих точок, українці шукають прихистку на заході України, де поки що ситуація відносно стабільна. Останнім часом надто активно українці почали говорити за мародерів саме в Ужгороді.

Там вартість місячної оренди житла бувало сягала 3 тис. євро, а квартири, що коштували до війни 4000 грн, тепер здають за 2000 дол.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що через це нині проводять комплексну роботу з податковою та правоохоронними органами. Загалом в області розглядають можливість створення спеціального реєстру тих, хто завищує ціни.

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті, а також як зграя мародерів чистить залишені під час війни квартири українців.