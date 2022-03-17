Цены в Киеве бьют антирекорды: сколько стоит аренда жилья в столице

Сколько стоит аренда квартир в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Война в Украине изменила практически все сферы жизнедеятельности, заставила украинцев страдать, а некоторый бизнесы окончательно прекратить свою деятельность. Изменились и цены, особенно, на недвижимость. В одних городах ее стоимость просто зашкаливает, а в других наоборот — значительно снизилась по сравнению с довоенным уровнем.
"Другие" — это украинские города, наиболее пострадавшие от агрессии России, часть домов которых разрушена до основания. Одной из таких, к сожалению, является столица Украины.
"Сегодня" расскажет вам, сколько сейчас, по состоянию на 22 день войны, стоит арендовать квартиру в Киеве.
Аренда студии и однокомнатной квартиры
При мониторинге цен на сайте объявлений OLX, создается впечатление, что студии и однокомнатные квартиры сравнили по стоимости. Ведь как одну, так и другую можно арендовать от 5000 до 12 тыс. грн в месяц.
Аренда: Двухкомнатная квартира
Стоимость аренды двухкомнатной квартиры, по сравнению с довоенным временем, уменьшилась в разы. Сейчас реально найти квартиру в центре города до 10 тыс. грн.
Аренда домов
Дома в Киеве и киевской области сдают в аренду немного. Нам удалось найти вариант в Дарницком районе с подвалом, баней и чаном по цене 35 тыс. грн. и дом в Оболони за 1399 долл.
Вблизи Киева в Ирпене тоже есть некоторые варианты. Вот пример дома с тремя комнатами по довольно низкой цене — 8 тыс. грн.
Сдают в аренду и элитные дома на Печерском. Стоимость их примерно 300 тыс. грн. в месяц.
Цены на Закарпатье
Убегая с горячих точек, украинцы ищут защиты на Западе Украины, где пока ситуация относительно стабильная. В последнее время слишком активно украинцы стали говорить о мародёрах именно в Ужгороде.
Там стоимость аренды жилья за месяц бывало достигала трех тысяч евро, а квартиры, стоившие до войны 4000 грн, сейчас сдают за 2000 долл.
Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что по этому поводу сейчас проводят комплексную работу с налоговой и правоохранительными органами. В целом, в области рассматривают возможность создания специального реестра с теми, кто повышает цены.
Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать дом на Закарпатье, а также писали, как стая мародеров чистит оставленные во время войны квартиры украинцев.