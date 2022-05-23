Ціни на пальне продовжують кусатись: які розцінки на OKKO, WOG, KLO та Укргазвидобування

Коротко про ціни на пальне в мережах АЗС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нестача пального спонукала уряд скасувати держрегулювання цін на бензин, дизель і автогаз. Роздрібні мережі АЗС відреагували миттєво й підняли до неба вартість товару. Інколи цінами спекулюють і завищують до 70 грн/л, хоч великі мережі стараються дотримуватися встановлених урядом меж.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися розцінки на пальне на різних українських заправках.

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Найвищі ціни

Найдорожче на ринку оцінюють дизель. Подекуди за один літр цього виду пального просять 58 грн. Такі ціни встановили мережі Укргазвидобування та KLO, на Mango дизельне пальне збувають по 57,99 грн. Укр-Петроль продає дизель за 57,50 грн/л, а в мережах OKKO, WOG, Аміс, Катрал його реалізують за 57 грн/л.

Подорожчав і елітний А-95+, за літр якого в більшості мереж, де він є, просять 52 грн. Мовиться про заправки OKKO, WOG, Аміс та KLO.

На деяких АЗС значно підняли ціну на звичайний бензин А-95. Укргазвидобування та Катрал просять за літр 52 гривні. Mango збуває його по 51,99 грн/л, а Укр-Петроль – за 51,50 грн/л. На OKKO та WOG водіям доведеться заплатити 51 грн за літр А-95.

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Мережа Укргазвидобування підняла ціну й на бензин А-92 – тепер за літр просять 51 грн. За наявною інформацією, він у дефіциті й купити його можна не всюди.

Аналогічна ситуація з автогазом. Наразі він є лише в кількох мережах АЗС, і найвища ціна становить 39 грн/л, в мережі OKKO.

Ціни на пальне на українських АЗС / Фото: auto.ria.com

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Середня ціна по Україні

Загалом середня ціна бензину А-95+ по Україні становить 51,95 грн/л. За тиждень вартість піднялася на 12,77 грн за літр, ще 16 травня за нього просили 39,18 грн/л.

Бензин А-95 збувають, в середньому, за 46,81 грн/л, що на 9 грн більше, ніж раніше. Тиждень тому цей вид пального продавали за 37,81 грн/л.

Середня вартість літра А-92 становить 43,88 грн. Сім днів тому його можна було купити за 37,14 грн/л, тож подорожчання – на 6,74 грн.

Дизель в середньому по Україні продають за 51,89 грн/л, що на 8,44 грн більше, ніж тиждень тому. Ще в понеділок, 16 травня, його збували за 43,45 грн/л.

Середня ціна автогазу сягає 38,15 грн/л. За сім днів пальне подорожчало на 4,17 грн, адже коштувало 33,98 грн/л. Водночас за останні два дні помітне зниження середньої вартості на автогаз на 45 коп.

Пального не буде більше?

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін розповів у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що найближчим часом пального на заправках не побільшає. Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозицію, але з часом можна розраховувати на полегшення.

Водночас, за словами експерта, дефіцит змусив корпоративних клієнтів АЗС – бізнес та фермерів – викупити дрібногуртові партії пального, що спричинило зростання вартості енергоресурсів. Гуртові ціни на бензин сягають, в середньому 63-65 грн.

"Можна сказати, що ціни навіть трохи знизилися. Ще тиждень тому дизель в гурті коштував 70 грн за літр", – додав Леушкін.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що таке бензин М95, про який зараз усі говорять, чим він особливий і де його купити. Дізнайтеся також, як реагують соцмережі на бензинову кризу в Україні.