Для АЗС змінили правила: коли тепер з'явиться бензин і за якою ціною

Пальне в Україні дорожчає / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже чотири тижні тотального дефіциту пального на заправках знадобилося українським чиновникам, аби зрозуміти, що у ситуації, коли бензину та дизелю не вистачає, штучно стримувати ціни на них немає сенсу. У такому разі пальне просто зникає і йде на чорний ринок. Тепер чиновники цінові обмеження зняли, але озвучили цінові орієнтири, які вони сподіваються, що трейдери не перевищуватимуть.

"Сьогодні" разом із експертами з'ясовували, коли з'явиться бензин на заправках та за якою ціною.

Реклама

Половинчасте рішення

В уряді по суті розписалися у власному безсиллі вирішити проблему паливного ринку при обмеженні цін на бензин і дизель. Тому 17 травня було ухвалено рішення зняти обмеження на максимальні ціни на пальне.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, це було зроблено, "щоб оператори ринку мали змогу наситити його необхідним ресурсом". При цьому чиновниця заявила, що очікує, що ціни на дизельне пальне не перевищать рівня. 58 грн/літр, а на бензин – 52 грн/літр.

За словами експертів, таке рішення чиновниками було ухвалено після того, як Юлія Свириденко сама злітала до Польщі та переконалася, що купити достатню кількість пального у цій країні неможливо. Справа в тому, що поляки не мають на ринку достатніх надлишків, щоб покривати ще й наші потреби. Тому й було дано добро трейдерам шукати вільний ресурс у всій Європі. А максимальну ціну скасували, адже привезти бензин, наприклад, із Німеччини коштуватиме значно дорожче, ніж доставити його з Польщі.

Реклама

Але, як бачите, цінові обмеження прибрали дещо дивно. Максимальну ціну скасували, але озвучили свої очікування від ринку, що він не перевищить певних позначок.

Що чекати на заправках

Експерти та учасники ринку кажуть, що найближчим часом забезпечити озвучені чиновниками максимальні ціни не вдасться. Через дефіцит пального бізнес і фермери викуповували всі дрібнооптові партії, що спричинило зростання вартості енергоресурсів.

"Оптові ціни вже тиждень не зростають, дизель тримається на рівні 65-63 грн на бензонорму. Можна сказати, що ціни навіть трохи знизилися. Ще тиждень тому дизель в опті коштував 70 грн за літр. Потрібно розуміти, що поки що на опті ціна буде вищою Як на АЗС, на АЗС пальне не з'явиться", – пояснює засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

За його словами, попит на оптові партії пального зараз формують аграрії та бізнес, які його викуповують, побоюючись не встигнути провести вчасно всі необхідні польові роботи.

Реклама

"Найближчими днями пального як не було так і не буде на АЗС. Дефіцит збережеться. Імпорт пального дійсно зростає, але попит ще перевищує пропозицію. Згодом мережі АЗС, які поважають себе і своїх клієнтів, будуть наповнюватися, і купити пальне з кожним днем буде все простіше", – каже Дмитро Леушкін.

Скільки піде часу, поки на заправках почнуть продавати бензин без обмежень, експерти сказати не можуть. Більшість із них каже, що до кінця місяця черги стануть меншими, а через два місяці має повністю налагодитись нова логістика.

"Трейдери законтрактували необхідні ресурси, але не можуть їх довезти з європейських портів, НПЗ, нафтобаз в Україну. Питання вирішується, ті ж поляки дивуються нашим темпам, але однак потрібен час. Очікується, що місяців зо два. Це за умови, що нічого не трапиться, а на війні може статися що завгодно", – каже директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За його словами, прискорити наповнення ринку пальним може обмеження споживання. Якщо раніше споживання обмежували черги та малі обсяги продажу в одні руки, то тепер фактором обмеження стануть високі ціни на АЗС.

Учасники ринку прогнозують, що найближчим часом, коли на ринку ще спостерігатиметься дефіцит пального, вартість літра бензину та дизельного пального коливатиметься в діапазоні 55-70 грн за літр. І тільки після насичення ринку ціни підуть вниз.

Раніше ми писали, які хитрощі допомагають заправитися в умовах дефіциту. Про те, як паливна криза змінює роботу усієї галузі, читайте тут.