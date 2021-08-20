Бюро економічної безпеки очолив Вадим Мельник – нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко (на фото праворуч) повідомив про нового главу БЕБ. Колаж "Сьогодні" / Фото: пресс-служба ГФС, Facebook

Головою Бюро економічної безпекипризначений глава ДФС Вадим Мельник. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Згідно з моїми джерелами в Кабміні головою Бюро економічної безпеки призначений Вадим Мельник", – написав він.

Що відомо про нового (за словами нардепа) очільника БЕБ

Вадим Мельник народився 2 травня 1972 року у Житомирі.

2 травня 1972 року у Житомирі. Освіта – вища: Харківський військовий університет в 1994 році (спеціальність – радіотехнічні засоби, кваліфікація – радіоінженер), Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 2000 року (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

– вища: Харківський військовий університет в 1994 році (спеціальність – радіотехнічні засоби, кваліфікація – радіоінженер), Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 2000 року (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист). Науковий ступінь – кандидат юридичних наук.

– кандидат юридичних наук. Володіння мовами – українська, англійська (вільно).

Вадим Мельник з 2020 року очолює ДФС / Фото: Facebook

Кар'єра:

08.1989 – 09.1999 – проходження військової служби в Збройних силах України;

02.2000 – 09.2014 – проходження служби в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходов;

09.2014 – 09.2016 – начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;

12.2016 – 02.2018 – доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України;

04.2018 – 10.2020 – викладач, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;

10.2020 – 12.2020 – менеджер Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";

З 12.2020 – голова Державної фіскальної служби України.

Як відомо, з 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур. На цю посаду Кабмін обрав трьох фіналістів: Вадим Мельник, Василь Горбаль (з вересня минулого року – член Ради НБУ), Атілла Ковчі (з липня 2020 року – прокурор в Офісі генпрокурора).

Після того, як кандидати пройшли спеціальну співбесіду, Тимофій Милованов заявив, що всі троє кандидатів набрали найвищий бал.

"Всі три кандидата для мене були найсильнішими", – розповів 13 серпня позаштатний радник глави Офісу президента.

Створення і цілі БЕБ

12 травня 2021 року уряд створив Бюро економічної безпеки, яке займатиметься розслідуванням усіх злочинів в сфері економіки. Верховна Рада прийняла закон про БЕБ ще в січні, пізніше Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

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Пізніше, 18 травня, президент Володимир Зеленський указом №197 / 2021 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким визначено склад комісії для проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

До її складу увійшли директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, а також заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Чим буде займатися бюро

Основною функцією БЕБ буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати інформацію і визначати бенефіціарів фінансових операцій, чи присутній порушення закону в обіг коштів тих чи інших приватних або державних структур.

Сили БЕБ будуть спрямовані на протидію правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Бюро стане єдиним держорганом, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами.

Крім того, БЕБ наділять повноваженнями СБУ і податкової. Останні, в свою чергу, сфокусуються на виконанні завдань, безпосередньо пов'язаних з безпекою держави та контррозвідувальної діяльності в сфері економіки.

Отже, БЕБ візьме на себе наступні функції:

Виявлення зон ризику в сфері економіки.

Оцінка ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.

Пропозиції щодо усунення передумов для створення злочинних схем у сфері економіки.

Забезпечення економічної безпеки держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

Збір і аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави.

Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги.

Висновки і рекомендації для державних органів з метою підвищення ефективності в сфері економіки.

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