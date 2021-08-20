Бюро экономической безопасности возглавил Вадим Мельник – нардеп

Нардеп Алексей Гончаренко (на фото справа) сообщил о новом главе БЭБ. Коллаж "Сегодня"

Председателем Бюро экономической безопасности назначен глава ГФС Вадим Мельник. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Согласно моим источникам в Кабмине председателем Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", – написал он.

Что известно о новом (по словам нардепа) главе БЭБ

Вадим Мельник родился 2 мая 1972 года в Житомире.

2 мая 1972 года в Житомире. Образование – высшее: Харьковский военный университет в 1994 году, специальность – радиотехнические средства, квалификация – радиоинженер, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого в 2000 году, специальность – правоведение, квалификация – юрист.

– высшее: Харьковский военный университет в 1994 году, специальность – радиотехнические средства, квалификация – радиоинженер, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого в 2000 году, специальность – правоведение, квалификация – юрист. Научная степень – кандидат юридических наук.

– кандидат юридических наук. Владение языками – украинский, английский (свободно).

Карьера:

08.1989 – 09.1999 – прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины;

02.2000 – 09.2014 – прохождения службы в налоговой милиции в органах ГНА, ДПС, Миндоходов;

09.2014 – 09.2016 – начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины;

12.2016 – 02.2018 – доцент кафедры финансовых расследований Университета Государственной фискальной службы Украины;

04.2018 – 10.2020 – преподаватель, докторант кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского государственного университета;

10.2020 – 12.2020 – менеджер Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця";

С 12.2020 – председатель Государственной фискальной службы Украины.

Как известно, с 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур. Среди кандидатов на эту должность Кабмин выбрал троих финалистов, которых определила комиссия во главе с Тимофеем Миловановым. Двое из них – Вадим Мельник и Атилла Ковчи – многолетние сотрудники фискальных органов и Налоговой милиции. Третий – Василий Горбаль, известный банкир и экс-депутат от Партии Регионов.

Создание и цели БЭБ

12 мая 2021 года правительство создало Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере экономики. Верховная Рада приняла закон о БЭБ еще в январе, позже Кабинет министров принял соответствующее постановление.

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В мае президент Владимир Зеленский указом №197/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым определен состав комиссии для проведения конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности(БЭБ).

Тогда в состав комиссии вошли директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Чем будет заниматься бюро

Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать информацию и определять бенефициаров финансовых операций, присутствует ли нарушение закона в обращении средств тех или иных частных или государственных структур.

Силы БЭБ будут направлены на противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Бюро станет единственным госорганом, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями.

Кроме того, БЭБ наделят полномочиями СБУ и налоговой. Последние, в свою очередь, сфокусируются на выполнении задач, напрямую связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Итак, БЭБ возьмет на себя следующие функции: