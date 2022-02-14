Бояться війни: ще одна європейська авіакомпанія припиняє польоти над Україною

Хто відмовився літати над Україною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти у повітряному просторі України через напружену ситуацію з безпекою.

Про це повідомив директор з комунікацій Есбен Туман, передає місцеве видання "E24".

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"Ми ухвалили рішення на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження", – сказав він.

Авіакомпанія не здійснює рейсів в Україну, але пролітає над нею під час здійснення рейсів до Угорщини та Туреччини.

За словами Тумана, вони уникають східних областей після катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

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Що відбувається?

У неділю народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, над Україною і з неї перестануть літати всі великі авіакомпанії, оскільки страхові компанії відмовилися покривати страхові випадки, що сталися в нашому повітряному просторі.

Про припинення польотів вже повідомила авіакомпанія KLM, роздумує над цим рішенням компанія Lufthansa. Також 13 лютого в Кишиневі був посаджений рейс Фуншал (Португалія) – Київ, авіакомпанії SkyUp.

З'ясувалося, що літак було взято у лізинг і його власник заборонив компанії літати над Україною через напружену ситуацію з безпекою.

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Незважаючи на паніку, в уряді переконують, що повітряний простір над Україною не мають наміру закривати і він повністю безпечний.

Для того, щоб якось вплинути на рішення авіакомпаній, Кабмін навіть виділив 16 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі країни.

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