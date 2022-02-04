Великий успіх чи прорахунок? Що принесе Україні угода про вільну торгівлю з Туреччиною

Чого чекати після підписання договору з Туреччиною / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Економіка Туреччини набагато потужніша, тож після підписання договору про вільну торгівлю з цією країною постає питання – чи витримають українські підприємства конкуренцію.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив політолог Олександр Антонюк.

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Експерт наголосив, що позитивних моментів у цьому договорі досить багато. Зокрема, Україна матиме можливість забезпечувати себе різноманітною сировиною та мати ширший доступ до ринків.

"Розширення ринків для України – це, безумовно, великий позитив. А щодо всього іншого, якщо ми говоримо про готову продукцію, то це покаже час – чи витримаємо ми чи ні", – сказав Антонюк.

Водночас дипломат Олександр Чалий заявив, що угода про вільну торгівлю – це стратегічний успіх та велике історичне досягнення для України.

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"Так, у цієї угоди є багато ризиків, однак це вже від нас залежить – як ми її використаємо. Сьогодні потрібно її не критикувати, а працювати раціонально та креативно, щоб створити підґрунтя для українського бізнесу, що дозволить використати угоду на користь національним інтересам", – сказав Чалий.

Він наголосив, що детально прочитав угоду і наголосив, що вона також дає можливість збільшувати потік інвестицій в Україну.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною

3 лютого під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана у Києві було підписано низку важливих документів, серед них найголовніший – угода про вільну торгівлю.

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Суть домовленості полягає в тому, що Туреччина встановлює 0% мита на понад 10 тисяч товарів (що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною). Ще на понад 1000 позицій встановлюється знижене мито.

Україна ж залишає за собою право застосовувати мито на експорт металобрухту, а з боку Туреччини для нас відкривається внутрішній ринок металу.

Очікується, що це приноситиме Україні додаткові 2% ВВП щороку.

Які сектори охоплює угода?

Нова угода між країнами поширює свою дію на такі сектори:

металургія;

суднобудування, яхти та технічне обслуговування;

системи кондиціювання;

меблі;

автомобілебудування;

тютюнова продукція;

свіжі фрукти та овочі;

оборонна промисловість.

"Сьогодні" також писали, які ще важливі документи підписали Зеленський та Ердоган та розповідали, що Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів.