"Велике будівництво": Ощадбанк приєднався до фінансування програми

Ощадбанк долучився до фінансування програми "Велике будівництво" (на фото: голова правління Сергій Наумов). Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

У Києві пройшла презентація договору консорціумного кредитування між Державним агентством автомобільних доріг і шістьма українськими банками. Частина фінансування з боку Ощадбанку склала близько 150 млн дол.

Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

У проекті також задіяні:

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

ТАСкомбанк;

Банк "Кредит Дніпро";

ПУМБ.

Загальна сума консорціумного кредиту піде на реконструкцію, капітальний і поточний ремонт автомобільних доріг. 376 мільйонів доларів надається із забезпеченням у формі державних гарантій терміном на 5 років. Процентна ставка – 4,9% річних.

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Згідно з інформацією, в цій угоді процентна ставка нижче, ніж при кредитуванні міжнародними фінансовими організаціями. Впровадження такого інструменту кредитування є безпрецедентним в Україні, стверджують в Ощадбанку. У минулому суми кредитування рідко перевищували 50-70 мільйонів доларів.

"Не дивлячись на те, що стратегічним напрямком розвитку Ощадбанку є розгортання більш активної співпраці з приватним сектором економіки, це буде відбуватися не за рахунок згортання проектів з державними компаніями", – заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Нагадаємо, Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку, повідомив глава правління Сергій Наумов в кінці липня. Рішення має узгодити глава Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.