В Україні змусять страхувати собак: кому доведеться заплатити за свого улюбленця

В Україні оновили список небезпечних порід собак / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні визначили небезпечні породи собак та внесли зміни у правила обов'язкового страхування відповідальності господарів собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Про це йшлося на черговому засіданні Кабінету міністрів у середу, пише URB.

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До переліку потрапили такі популярні породи, як мастифи, вівчарки, ротвейлери, добермани та бульдоги.

Зазначається, що рішення було ухвалено в рамках імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері охорони тварин.

Відтепер власники собак тих порід, які потрапили до переліку небезпечних, зобов’язані у встановленому порядку укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може заподіяти іншим людям їхній пес.

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Повний перелік із понад півсотнею порід виглядає так:

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Нові завдання службових собак

Під час пандемії коронавірусу в Україні хотіли започаткувати ініціативу з навчання собак, які мають шукати хворих на коронавірус у аеропортах.

Пасажир повинен потерти серветку, яку потім обнюхає пес і за запахом поту визначить – чи є у людини коронавірус.

Однак у нашій країні, на відміну від аеропорту Гельсінкі, така ініціатива не прижилася, чому – читайте в матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як службова собака знайшла зниклу дівчинку у Черкасах.

А також повідомляли, що під час карантину в Україні по-іншому будуть нараховувати страховий стаж.