В Украине заставят страховать собак: кому придется заплатить за своего питомца

В Украине обновили список опасных пород собак / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине определили опасные породы собак и внесли изменения в правила обязательного страхования ответственности хозяев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Об этом шла речь на очередном заседании Кабинета министров в среду, пишет URB.

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В список попали такие популярные породы, как мастифы, овчарки, ротвейлеры, доберманы и бульдоги.

Отмечается, что решение было принято в рамках имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны животных.

Отныне владельцы собак тех пород, которые попали в перечень опасных, обязаны в установленном порядке заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может причинить другим людям их пес.

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Полный перечень более полусотни пород выглядит так:

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Новые задачи служебных собак

Во время пандемии коронавируса в Украине хотели начать инициативу по обучению собак, которые должны искать больных коронавирусом в аэропортах.

Пассажир должен потереть салфетку, которую потом обнюхает пес и по запаху пота определит – есть ли у человека коронавирус.

Однако в нашей стране, в отличие от аэропорта Хельсинки, такая инициатива не прижилась, почему читайте в материале.

"Сегодня" раньше писали, как служебная собака нашла пропавшую девочку в Черкассах.

А также сообщали, что во время карантина в Украине иначе будут начислять страховой стаж.