Понад 40 країн вирішили поступово відмовлятися від вугілля: серед них Україна

Від використання викопного вугілля поступово відмовлятимуться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від використання викопного вугілля поступово вирішили відмовлятися понад 40 країн, серед яких і Україна.

На кліматичному саміті COP26 у Глазго країни – споживачі вугілля вирішили у майбутньому не використовувати вугілля для виробництва електроенергії, пише The Guardian.

Реклама

Крім України, від будівництва нових вугільних електростанцій відмовляються, зокрема, Канада, Польща, В'єтнам. За даними видання, Австралія, Китай, Індія та США не брали участі в угоді. Деякі експерти вважають, що терміни поетапної відмови, підписані країнами, пізні.

Для Великої Британії, де проходив кліматичний саміт, припинення використання вугілля було одним із головних напрямків.

"Це знаменний момент у наших глобальних зусиллях боротьби зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не має брати участь у нашій майбутній генерації електроенергії", – сказав бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенг.

Реклама

За даними Міжнародної енергетичної агенції, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів.

Припинення постачання енергетичного вугілля з РФ

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марок А (антрацит) та П (пісне), які завозили компанії ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова", яка об'єднує кілька ТЕЦ.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом з'ясовували, чи можуть продовжити заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.