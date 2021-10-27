Опинились у нерівних умовах: скільки втратить український бізнес у "червоній зоні"

Скільки втратить український бізнес через правила червоної зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 8 листопада в Україні офіційно дозволено звільняти співробітників, які не зробили щеплення від коронавірусу та працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що підлягають обов'язковій вакцинації від СOVID-19.

Згідно з новими правилами, у "червоній зоні" заклади освіти, громадського харчування та увесь розважальний бізнес можуть працювати за умови 100% вакцинації колективу та обслуговувати лише вакцинованих відвідувачів.

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Привілеї для вакцинованих викликають обурення відвідувачів, але найбільше протестує бізнес.

Незважаючи на можливість працювати за повного локдауну, підприємці скаржаться на нерівність, називають такі обмеження придушенням бізнесу.

"Сьогодні" разом з членкинею Української ради бізнесу Оленою Хотенко розбирались, що думають про нові обмеження українські підприємці.

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Бізнес обурений

За словами Олени Хотенко, найбільше підприємців обурює те, що через ці правила вони втрачають великий відсоток клієнтів.

"Нині реакція однозначно негативна. Це пов'язано з тим, що губиться великий відсоток відвідувачів. Адже на сьогодні першу дозу вакцини отримало менше 20% населення України", – каже експертка.

Членкиня Української ради бізнесу також зауважила нерівномірну ситуацію в регіонах, адже у великих містах через більш активну інформаційну політику та можливості більший відсоток вакцинованих.

Разом з тим реальну статистику розподілу вакцинованих по регіонах ніхто не контролює і бізнес опиняється у нерівних умовах.

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Як перевіряти сертифікати?

Люди відмовляються пред’являти документи і скаржаться на порушення їхніх прав, проблема полягає і в можливостях для цих перевірок.

"Ще одне питання, з яким зіткнувся бізнес – як перевіряти ці сертифікати? Адже немає спеціального програмного забезпечення, навчених людей, які б могли цим займатися. А якщо взяти малий бізнес, то там взагалі немає зайвого персоналу, якому можна доручити це завдання", – розповідає Хотенко.

Експертка закликає розширити права для бізнесу та більш активно проводити інформаційну кампанію, адже важливість вакцинації ніхто не заперечує.

"Що робити з тими, хто відмовляється пред'являти документ і виконувати вимоги персоналу? Застосовувати силу? Бізнес цього не робитиме. Викликати поліцію щоразу для складання адміністративного протоколу теж не будуть, оскільки цей час, нерви, імідж."

Наразі цей механізм досі не налагоджений, адже з одного боку – карантинні обмеження затверджені Кабміном, а з іншого – відсутність повноважень у продавців та майстрів контролювати їхнє виконання.

"Звичайно, бізнес – соціально відповідальний і на передовій вони завжди будуть, але вони просять посилити інформаційну кампанію, щоб їм дали більше прав, щоб уникнути конфліктів з клієнтами. Щоб могли відмовляти своїм покупцям і разом з тим не втратити їх", – наголосила експертка.

Чому штрафують бізнес?

Ще однією проблемою, яка викликає гнів українських підприємців є перекладання на них відповідальності, а саме – сплати штрафу.

За словами Олени Хотенко, за забобони населення та погану інформаційну політику змушують платити власників підприємств.

"Звичайно, всі дуже обурені, що держава переклала фінансову відповідальність на власників бізнесу. Бізнес сприймає те, що відбувається, з негативом, адже населення, здебільшого, не готове до вакцинації, має купу забобонів, а зрештою штрафуватимуть не цих людей, а їхніх керівників."

Скільки втратять підприємці?

За розрахунками асоціації, особливо у "червоних зонах", бізнес втратить близько 60-70% товаропотоку в сфері послуг, громадського харчування та непродовольчих товарів.

В аптеках та сфері непродовольчих товарів від експертів звучать різні цифри, але все одно вони варіюються від 25% до 45%, каже експертка.

"Відсутність системи контролю, масової інформаційної політики, страх втратити своїх клієнтів, ризики втратити товарообіги і зазнати збитків підштовхує до того, що бізнес заплющує очі на відсутність сертифікатів або тестів у своїх покупців", – сказала Олена Хотенко.

Чого хочуть підприємці?

Олена Хотенко розповідає, що позитивна реакція на наявність засобів впливу на населення все ж таки є.

"З іншого боку, бізнес чекає на партнерські відносини з владою у питаннях встановлення нових правил. Одна з причин обурення – з представниками бізнесу не радяться. Хоча б на рівні асоціацій, які представляють їхні інтереси."

Правила запроваджуються достатньо швидко, а можливості за ними не встигають. Експертка наголошує, що навіть поліція лише починає встановлювати застосунки для сканування сертифікатів.

Також підприємці просять розширити коло тих людей, яких можна обслуговувати, зокрема:

проводити експрес-тести та на основі їхніх результатів пускати в магазини та кафе;

прирівняти людей, які перехворіли коронавірусом, до вакцинованих на 180 днів;

дозволити обслуговувати людей, які мають довідку про неможливість проходження вакцинації за станом здоров’я.

Це безумовно збільшить доходи бізнесу і зменшить кількість скорочень та закриття підприємств.

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