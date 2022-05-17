Безкоштовне розмитнення авто з Європи: скільки автомобілів уже ввезли українці

Скільки автомобілів ввезли в Україну після безкоштовної розмитнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За час дії законопроєкту, який звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі, в Україну ввезли 76,5 тисячі легкових авто на пільгових умовах.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Найчастіше автомобілі оформлювали на таких митницях:

Волинська – 20 тис авто;

Львівська – 14,9 тис;

Рівненська – 7,4 тис;

Закарпатська – 6,95 тис.

Загальна сума пільги становила 8,47 млрд грн. Найбільшу кількість автомобілів завезли в Україну 10 травня — 4817.

Пройти митницю за 15 хвилин

Раніше стало відомо, що в Україні по-новому запрацює Митна служба і будуть спрощені всі можливі процедури.

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Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом, тобто без сплати ПДВ, мита та митних платежів. Ті, хто хоче залишитись на загальній системі, можуть оформити всі папери за 15 хвилин.

Раніше ми розповідали, що в Україні може виникнути дефіцит електромобілів.

Також ми писали про велике постачання пального в Україну до кінця травня і про те, як воно вплине на дефіцит.