Байден виділив Україні 60 мільйонів доларів – на що підуть гроші

Джо Байден підписав меморандум про допомогу ВСУ / Фото: AFP, Reuters/Kevin Lamarque
Україна отримає 60 млн доларів допомоги від США. Кошти виділять з рахунків Пентгона, в Україні з направлять на:
- виробництво оборонних виробів;
- і послуги Міністерства оборони;
- військову освіту і підготовку.
Про це йдеться в меморандумі, який підписав президент США Джо Байден.
"Делегує державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму 60 млн доларів ... для надання допомоги Україні", – йдеться в документі.
Військова допомога грошима
Ще в червні Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги по безпеці України у 2021 році обсягом в 150 млн доларів. Гроші виділені в рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Їх можна витрачати:
- на програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;
- на консультативні послуги;
- на обладнання, в тому числі тактичне;
- для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;
- на малі бойові катери Mark VI, контрбатарейна РЛС;
- супутникові знімки і послуги з аналізу даних.
Нагадаємо, раніше в США також відзначали, що українська армія – одна з найсильніших в Європі.
У ЗСУ запевнили, що готові відобразити повномасштабне вторгнення противника.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил Україна, а також про національний опір – створення територіальної оборони.