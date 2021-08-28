Байден выделил Украине 60 миллионов долларов – на что пойдут деньги

Джо Байден подписал меморандум о помощи ВСУ / Фото: AFP, Reuters/Kevin Lamarque
Украина получит 60 млн долларов помощи от США. Средства выделят со счетов Пентгона, в Украине из направят на:
- производство оборонных изделий;
- и услуги Министерства обороны;
- военное образование и подготовку.
Об этом говорится в меморандуме, который подписал президент США Джо Байден.
"Делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму 60 млн долларов... для оказания помощи Украине", – говорится в документе.
Военная помощь деньгами
Еще в июне Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн долларов. Деньги выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Их можно тратить:
- на программы подготовки военнослужащих ВСУ;
- на консультативные услуги;
- на оборудование, в том числе тактическое;
- для оказания медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;
- на малые боевые катера Mark VI, контрбатарейные РЛС;
- спутниковые снимки и услуги по анализу данных.
Напомним, ранее в США также отмечали, что украинская армия – одна из сильнейших в Европе.
В ВСУ заверили, что готовы отразить полномасштабное вторжение противника.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.