Банк "Земельний Капітал" став банкрутом

"Земельний Капітал" збанкрутував / Фото: FinClub, НБУ

Банк "Земельний Капітал" віднесли до категорії неплатоспроможних. Причиною стало невиконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів.

Таке рішення ухвалило правління Національного банку України (НБУ). Банк віднесли до категорії проблемних ще з 1 липня, але ситуація не покращилася, констатували в НБУ.

"З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан і показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів", – пояснили в регуляторі.

компенсації вкладникам

Лише близько 70% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Державна гарантія поширюється тільки на депозити фізосіб сумою до 200 тис. Гривень.

Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах гарантованої суми, решту коштів "згорять".

В цілому на виплати вкладникам "Земельного Капіталу" доведеться витратити 435,8 млн гривень.

Нагадаємо, попереднім банком, який визнали неплатоспроможним, став "Місто Банк". Його оголосили банкрутом в грудні 2020 року.

Також повідомлялося, що в Україні планують підвищити гарантовану суму відшкодування для депозитів з 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень.

Крім того, стало відомо, що нерухомість банків-банкрутів будуть здавати в оренду через аукціони.

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