АЗС у смартфоні: як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково

Як працюють програми для смартфонів від найбільших мереж АЗС / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Паливна криза в Україні продовжується. Для того, щоб заправити машину літрами бензину, дизеля або газу, водії продовжують годинами стояти в чергах. Щоправда, деякі АЗС вже почали продавати паливо у додатках для мобільних телефонів і іноді отоварити його можна, навіть якщо на стелах АЗС значаться нулі.

"Сьогодні" розбиралися з функціоналом програм для смартфонів від найбільших мереж АЗС.

Реклама

Як ми оцінювали

Скажімо, що ми не претендуємо на якусь довгострокову об'єктивність. Справа в тому, що до паливної кризи кожна мережа проводила свою політику лояльності до клієнтів, яка змінилася після того, як із заправок зник бензин.

Тепер низка АЗС прибрали знижки для постійних клієнтів, хтось заморозив накопичені раніше літри, а хтось взагалі плюнув на підтримку програмного забезпечення. Усі розуміють, що йде війна і повернення до нормального ведення бізнесу можливе лише після перемоги.

Тому ми оцінювали функціонал додатків для смартфонів тільки з погляду покупок бензину або дизеля тут і зараз, наявності актуальної карти АЗС, що працюють, і відповідності інформації дійсності.

Реклама

Все, що ми пишемо, було перевірено на особистому досвіді, на телефоні з операційною системою Android. Всі мережі ми розташували за абеткою, щоб не виділяти когось окремо.

БРСМ

Функціонал програми мережі БРСМ може здатися досить непоганим. По-перше, у ньому є можливість придбати пальне. Щоправда, термін дії такої покупки лише дві доби. Тобто навіть якщо ви стоїте в черзі за бензином, то купувати його небезпечно. Бензин може закінчитися прямо перед вами і вам доведеться шукати нову заправку цієї мережі, щоб отоварити віртуальні літри.

По-друге, у додатку є карта із зазначенням наявності того чи іншого виду палива та його ціною. Але вона не збігалася з інформацією у телеграм-каналах щодо наявності бензину на заправках. Хоча інформація про ціни є актуальною.

Реклама

Автор не мав можливості особисто перевірити всі АЗС мережі, але на одній із них бачив розбіжність реальної картини та інформації з програми. Варто зазначити, що у закладці кожної АЗС є телефон оператора. Можна дзвонити та уточнювати інформацію.

Energy

Ця програма поєднує інформацію відразу кількох мереж, так званої групи Приват (Авіас, ANP тощо). Із хорошого – у ньому можна купити віртуальні літри. Про обмеження терміном нічого не сказано.

Віртуальна карта АЗС також працює. Окремо зазначимо, що помаранчевим позначені АЗС, де є газ. А ось знайти заправки із наявністю бензину нам не вдалося. Можливо, цього дня ніде і не було в наявності бензину та дизельного пального.

KLO

Додатком цієї мережі АЗС автор скористався ще до початку паливної кризи. Тому може порівняти функціонал до початку війни. 24 лютого надійшло повідомлення про те, що було відключено систему лояльності.

Після цього у додатку дуже погано оновлювалася інформація про наявність пального на АЗС. Фактично в ньому можна дізнатися, де фізично розташовані заправки, але інформація про наявність пального та ціни не актуальна.

Наприклад, у додатку йдеться про те, що на столичній АЗС за адресою пр. Бажана, 1Д є всі види пального, а бензин euro95 можна придбати за 36,94 грн за літр. Та й цілодобовий режим роботи, зазначений у додатку, наштовхує на думку, що останні оновлення були ще до запровадження у столиці комендантської години.

Від себе додам, що з кінця квітня на цій заправці я не бачив палива у вільному продажу. На цій АЗС можна було отоварити хіба що талони.

OKKO

Програма Fishka кілька тижнів тому припинила продаж палива через програму і поки що не відновила її.

З плюсів, за наявності програми можна заправити або 15 чи 30 літрів палива за одну заправку. Обсяг залежить від того, як довго ви заправлялися на ОККО раніше.

"Чим довше ви з ОККО, тим вище ліміт для вас налаштований. Не забудьте перед заїздом на АЗК перевірити ваш ліміт у додатку Fishka. Ліміт діє на одну заправку. Наступного разу можна заправитися через 3 години, але не більше 3 разів на добу" , – повідомили у компанії.

На карті в додатку можна дізнатися, на яких заправках немає палива у вільному продажу. На тих, де паливо буває зазначений ліміт відпустки та виноски, що при зменшенні залишків нижче критичних, продаж припиняється.

Shell

Зареєструватись у цьому додатку у нас так і не вийшло. Автор кілька разів намагався пройти процедуру реєстрації, один раз навіть отримано код авторизації, але надалі сервер надсилав повідомлення, типу "Упс! Щось пішло не так."

Socar

Програма цієї компанії показує наявність палива на заправках. Щоправда, в цей день у столиці лише на одній АЗС, за повідомленням програми, було наявне дизельне паливо. Придбати віртуальні літри в додатку неможливо.

UPG

Додаток цієї мережі я встановив безпосередньо на АЗС на трасі Київ-Чоп. Справа в тому, що клієнтам без ідентифікації наливали по 10 літрів палива, а власникам програми – по 20 літрів.

У додатку є картка АЗС із зазначенням наявності палива. Щоправда, оновлюється вона не надто оперативно. Кілька разів я приїжджав на заправку, де було зазначено наявність бензину, але він там уже на момент мого приїзду кілька годин закінчувався.

Купити віртуальні літри в програмі було неможливо. Схоже, функцію тимчасово вимкнено.

WOG

У програмі Pride можна купити віртуальні літри палива. Щоправда, останнім часом водії скаржаться на те, що мережа почала відпускати віртуальні літри у бак загалом із тими водіями, які заправляються за готівку. Тобто, при покупці віртуального палива на карту можна хіба що зафіксувати його ціну на якийсь час. Інших переваг така покупка не дає.

Карта АЗС у додатку також є. Щоправда, варто зазначити, що користуватися нею не дуже зручно. Але перевірити наявність пального на найближчій АЗС можна.

Раніше ми писали про те, коли на заправках може з'явитись бензин. Про те, яким буде курс долара найближчим часом, читайте тут.