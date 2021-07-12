Автогігант Renault зайнявся розвитком водневих заправок в Європі

Для цього масштабного проекту французька компанія створила альянс з американцями

Renault і Plug Power створили підприємство Hyvia / Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Французький автовиробник Renault на тлі активного розвитку водневої енергетики в Європі створив альянс з американською фірмою Plug Power. Разом вони заснували підприємство Hyvia – під цим брендом вже до кінця 2021 року в Європі почнуть з'являтися водневі зарядні станції для авто, пише Electrive.

Слово "Hyvia" розшифровується як: "Hy" – "hydrogen" – "водень"; "Via" – "шлях".

Hyvia намір побудувати в Європі водневу екосистему, що включатиме виробництво, зберігання і розподіл водню за допомогою заправних станцій для великих компаній і місцевих громад.

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Дилери Renault продаватимуть і водневі заправні станції, а також здаватимуть їх в оренду.

Те ж стосується вантажівок і автобусів на паливних елементах. Таких у Renault буде три, все на основі моделі Master. Нові автомобілі Renault будуть оснащені батареєю на 33 кВт-год, паливної батареєю на 30 кВт, резервуарами, що містять від 3 до 7 кг водню, в залежності від версії. Вони будуть харчуватися як електричною енергією з батареї, так і енергією на основі водню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перший в історії комерційний паром на водні запустять в США. Sea Change зможе два дні працювати на одному баку водню, за раз паром перевозить більше 80 пасажирів.