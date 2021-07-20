Акцизний збір на зелений струм буде сильним аргументом для перемоги інвесторів в арбітражах проти України, – юрист

Понад рік тому інвестори у ВДЕ погодилися на зниження зеленого тарифу, а уряд зобов'язався не вносити негативні зміни у подальшому

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Акцизний збір на зелений струм, який планує запровадити Кабінет міністрів України для підприємств зеленої енергетики, буде сильним аргументом для перемоги іноземних інвесторів в арбітражах проти України.

Про це сказав Максим Сисоєв, партнер міжнародної юридичної компанії Dentons, голова комітету з питань ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) Американської торгової палати, повідомляє "Оbozrevatel".

"Більше року вже тому було укладено меморандум між урядом і виробниками електроенергії з ВДЕ, в якому було зазначено, що виробники, інвестори погоджуються на зменшення зеленого тарифу, але не має бути жодних інших негативних змін у подальшому", – зауважив юрист.

"Після цього було ухвалено закон №810, який також закріпив, що так, відбувається реструктуризація зеленого тарифу, але не має бути жодних негативних змін для інвесторів, для виробників, які ще більше нашкодять", – додав Сисоєв.

За його словами, намагання уряду запровадити акцизний податок де-факто є новим зменшенням зеленого тарифу. На його думку, це є новим порушенням із боку держави щодо інвесторів і виробників ВДЕ.

"Це буде з мого досвіду дуже сильний аргумент міжнародного комерційного арбітражу, що держава крок за кроком порушує права інвесторів", – зазначив юрист.

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Він нагадав, що зараз у галузі відновлюваної енергетики є проблема не лише із зеленим тарифом, оскільки виробники ВДЕ також неодоотримують кошти, які вони б мали отримати. Рівень платежів за вироблену зелену енергію за поточний рік складає менш ніж 90%, і зменшується.

"Деякі великі компанії сподіваються, що ситуація буде виправлена, але вона не виправляється і відбувається погіршення. І цей акцизний податок може бути таким тригером, таким поштовхом, що ця лавина позовів почнеться, як вона почалася в Іспанії, в Румунії, де нещодавно масовий позов подали більше сорока виробників. І це дійсно зашкодить іміджу держави. Отже, в жодному разі цей акцизний податок не має бути прийнятий саме з юридичної точки зору ризику позовів проти української держави", – зазначив Сисоєв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).