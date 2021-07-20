Акцизный сбор на зеленый ток будет сильным аргументом для победы инвесторов в арбитражах против Украины, – юрист

Больше года назад инвесторы в ВИЭ согласились на снижение зеленого тарифа, а правительство обязалось не вносить негативные изменения в дальнейшем

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Акцизный сбор на зеленый ток, который планирует ввести Кабинет министров Украины для предприятий зеленой энергетики, будет сильным аргументом для победы иностранных инвесторов в арбитражах против Украины.

Об этом сказал Максим Сысоев, партнер международной юридической компании Dentons, председатель комитета по вопросам ВИЭ (возобновляемых источников энергии) Американской торговой палаты, сообщает "Оbozrevatel".

"Больше года уже назад был заключен меморандум между правительством и производителями электроэнергии из ВИЭ, в котором было указано, что производители, инвесторы соглашаются на уменьшение зеленого тарифа, но не должно быть никаких других негативных изменений в дальнейшем", – отметил юрист.

"После этого был принят закон №810, который также закрепил, что да – происходит реструктуризация зеленого тарифа, но не должно быть никаких негативных изменений для инвесторов, для производителей, которые еще больше навредят", – добавил Сысоев.

По его словам, попытки правительства ввести акцизный налог де-факто являются новым уменьшением зеленого тарифа. По его мнению, это станет новым нарушением со стороны государства в отношении инвесторов и производителей ВИЭ.

"Это будет по моему опыту очень сильный аргумент международного коммерческого арбитража, государство шаг за шагом нарушает права инвесторов", – отметил юрист.

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Он напомнил, что сейчас в области возобновляемой энергетики есть проблема не только с зеленым тарифом, поскольку производители ВИЭ также недополучают средства, которые они должны были получить. Уровень платежей за произведенную зеленую энергию за текущий год составляет менее 90% и уменьшается.

"Некоторые крупные компании надеются, что ситуация будет исправлена, но она не исправляется и происходит ухудшение. И этот акцизный налог может быть таким триггером, таким толчком, что эта лавина исков начнется, как она началась в Испании, в Румынии, где недавно массовый иск подали более сорока производителей. И это действительно повредит имиджу государства. Следовательно, в любом случае этот акцизный налог не должен быть принят именно с юридической точки зрения риска исков против украинского государства", – отметил Сысоев.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).