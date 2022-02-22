Акції російських компаній впали після заяв Путіна — що відбувається

Що відбувається з акціями російських компаній / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Станом на 09:05 за Києвом індекс Мосбіржі знизився на 200,35 пункту (6,597%), порівняно із закриттям попереднього торгового дня, та становить 2836,53 пункту.

Про це повідомляє Investing.

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Станом на 09:05 за київським часом індекс РТС знизився на 99,98 пункту (8,28%), порівняно із закриттям попереднього торгового дня, та становить 1107,52 пункту.

Торги йдуть з активністю вище за середню. Обсяг торгів з акцій на ФБ ММВБ на 09:05 становив 52 229,88 млн рублів, що приблизно на 190% вище за середній рівень за останній місяць.

Хто в лідерах падіння та зростання:

Лідери падіння:

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Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;

ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;

СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;

МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;

М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Лідери зростання:

"Верхнесалд" (MCX:VSMO) – ціна 50 840 руб. (+3,21%), оборот 53,89 млн. руб;

СОЛЕРС (MCX:SVAV) – ціна 205 руб. (+2,5%), оборот 3,77 млн. руб;

0TQTFFXDE – ціна 0,3265 руб. (+1,08%), оборот 0 млн. руб;

ТГК-14 – ціна 0,00265 руб. (+0,76%), оборот 0 млн. руб;

0TQTFFXGD – ціна 1,288 руб. (+0,39%), оборот 0 млн. руб.

Які ще акції активно торгуються?

Ціни інших акцій, що активно торгуються:

"Сбербанк" (MCX:SBER) – ціна 185,51 руб. (-7,71%), оборот 25247,7 млн. руб.

ГАЗПРОМао (MCX:GAZP) – ціна 250,92 руб. (-2,48%), оборот 16 193,43 млн. руб.

Yandex (MCX:YNDX) – ціна 2934,4 руб. (-4,29%), оборот 2968,82 млн. руб.

ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) – ціна 5635,5 руб. (-3%), оборот 2917,26 млн. руб.

"Сбербанк-п" (MCX SBER_p) – ціна 181,64 руб. (-6,86%), оборот 2222,18 млн. руб.

До чого тут заява Путіна?

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ почав вводити російські війська до ОРДЛО, в Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

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Через скандальне рішення Путіна президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запровадив санкції проти "ЛДНР", зокрема, заборонив інвестиції у "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт до США будь-яких товарів, послуг або технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Триваюча ескалація конфлікту на Україні і новини про евакуацію жителів з території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" ще сильніше погіршили очікування інвесторів.

Зауважимо, що ЄС уже сьогодні, 22 лютого, введе нові санкції проти Росії.

Раніше ми також писали: Путін заявив, що постачання російського газу через Україну не припиниться щонайменше до 2024 року.