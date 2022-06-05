Абрамович стане ще біднішим – російський олігарх продає компанію у Великій Британії за 1 фунт

Російський олігарх, ймовірно, не отримає нічого від продажу компанії, в яку вклав 300 млн фунтів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Великій Британії продають телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компанія належить російському олігарху Роману Абрамовичу та партнерам і оцінюється у понад 410 млн фунтів (15 млрд грн).

Як повідомило видання Financial Times, безпосередньо Абрамовичу належить 23% акцій Truphone, решта – Олександру Абрамову та Олександру Фролову з російської металургійної компанії Evraz.

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Росіяни вклали в розвиток компанії орієнтовно 300 млн фунтів (11 млрд грн).

Олігарх під санкціями

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Велика Британія та Євросоюз ввели санкції проти чималої кількості росіян, серед яких і олігарх Роман Абрамович. Унаслідок економічних обмежень Заходу, активи Truphone вирішили продати та одразу розпочали реструктуризацію.

Журналісти FT зауважують, що британська компанія Абрамовича збиткова упродовж 15 років. Лише за 2020 рік зафіксували збитків на 16 млн фунтів (588,6 млн грн). Телекомунікаційна група продає контракти корпоративним клієнтам, включаючи банки, які хочуть мати захищену мережу та уникати плати за роумінг для співробітників.

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Потенційні покупці

За попередньою інформацією, британську Truphone планує купити німецький бізнесмен Хакан Коч і його діловий партнер, приватний інвестор Пірос Куссіос.

Абсолютна більшість (90%) акцій належатиме Кочу, який також володіє платформою з продажу вживаних машин Auto1.

Мельниченки борються за статки

Шостий пакет санкцій ЄС торкнувся дружини іншого російського олігарха Андрія Мельниченка – Олександри. Їй бізнесмен передав право власності на вугільну компанію SUEK AO і компанію EuroChem Group AG ще в березні, якраз перед тим як він сам потрапив до санкційного списку Євросоюзу.

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Представник пари зазначив, що Олександра Мельниченко вважає рішення ЄС щодо себе несправедливим, оскільки вона народилася в Белграді та має сербське й хорватське громадянство. У Росії вона нібито не проживає, але в Європі зазначили, що дружина олігарха "користується багатством чоловіка та отримує вигоду".

Через економічні обмеження, компанії SUEK AO і EuroChem Group AG зазнають збитків, оскільки активи будуть заморожені. Водночас у Єврокомісії спробують виторгувати право торгувати добривом.

"Сьогодні" раніше писали, що Канада запровадила чергові санкції проти Росії – у списку опинилися 22 росіян та 4 компанії, серед них і ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає часткову заборону російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.