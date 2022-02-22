30 грн не межа? Що буде з курсом долара після визнання Росією "ЛДНР"

Що буде з курсом найближчим часом – експерт / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після визнання Росією незалежності псевдореспублік "ЛДНР" гривня різко обвалилася на міжбанку, а за нею пішли російські акції та рубль.

"Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим та дізналися, що може бути з курсом долара в Україні на тлі такого рішення Путіна.

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За словами експерта, окрім визнання Кремлем фейкових "держав" на курс долара в Україні впливає те, що країна має фінансові зобов'язання перед світовими кредитними організаціями

"Останні події співпали з тим, що лютий найкоротший місяць і вже акумулюються резерви для того, щоб виконати свої зобов'язання і ми все це виплачуємо в доларах", – говорить Лупоносов.

Другий момент, який може серйозно змінити курс – це паніка, що простежується серед населення, яке налякане можливістю повномасштабної війни після визнання Росією "ЛДНР", і серед інвесторів.

Саме паніка штовхає курс нагору, каже фінансовий аналітик і зазначає, що передбачити, на скільки долар виросте на тлі таких форс-мажорних обставин дуже важко.

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На думку економіста, виходячи зі стану української економіки, курс долара повинен перебувати біля позначки 27 грн/дол. і не має перевищувати 28 грн.

У випадку, якщо на Україну в нинішній ситуації зваляться всі зобов'язання перед кредиторами без жодних послаблень і паніка на тлі рішення Путіна щодо ЛДНР не припиниться, долар може легко зробити крок за позначку 29 грн і навіть вище 30 грн.

"Перше – ми готуємося до виплати чергових траншів, друге – форс-мажор в Україні чомусь не визнається, воюючій Україні ніхто нічого не прощає, тому долар і росте", – сказав Лупоносов.

Що допоможе знизити курс?

За словами експерта, з боку західних партнерів було б логічно звільнити Україну в цей тяжкий період від частини платежів, принаймні відсотків.

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Це було б не лише гарним кроком із боку партнерів, а й реальною допомогою Україні.

"Далі все залежить від Заходу, якщо він визнає, що в Україні стався такий форс-мажор і ми будемо звільнені на якийсь час хоча б від сплати відсотків, то нічого страшного не буде", – каже аналітик.

Також ефективним методом під час паніки було б тимчасово зупинити продаж цінних паперів на біржі або взяти її під частковий контроль.

Що робити із доларом?

Якщо у вас уже є долари, то експерт рекомендує не міняти їх на гривню, а якщо ви не встигли купити валюту, робити це однозначно пізно.

У нинішній ситуації, каже економіст, ви у будь-якому разі програєте, якщо купите долар за такою високою ціною.

"Сьогодні" також писали, що буде з економікою РФ після визнання квазі-республік та розповідали, які санкції проти Росії готує Євросоюз.