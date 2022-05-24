25 травня – чому багато хто чекає на цю дату і що має статися

25 травня у Росії прогнозують дефолт. Як відреагує Путін? / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо місяць тому у розмовах часто можна було почути фразу: "Почекаємо 9 травня – і буде видно", то зараз у подібному контексті багато хто називає іншу дату – 25 травня та слово "дефолт". Тільки от що означає цей день і що має статися – знають далеко не всі.

З 25 травня продовжили воєнний стан та мобілізацію в Україні

Це не є ключовим фактом даної статті, але він теж відіграє важливу роль.

Реклама

Отже, 22 травня Верховна Рада схвалила указ президента, продовживши воєнний стан (ВС) та загальну мобілізацію з 25 травня. Причому якщо раніше ВС тричі поспіль встановлювалося на 30 днів, то зараз – одразу на 90, до 23 серпня, якраз під День Незалежності України. Що б це означало, ми пояснювали тут.

А тепер перейдемо до ключової події, яка очікується 25 травня.

Дефолт Росії, і як він може вплинути на війну в Україні

Саме 25 травня 2022 року закінчується термін дії спеціальної ліцензії, виданої РФ для здійснення платежів власникам американських облігацій на $40 млрд. І продовжено її не буде. Про це йдеться у аналітичній статті Reuters.

Реклама

Цього дня РФ має провести платіж за облігаціями. Якщо вона цього не зробить, то її неминуче чекає дефолт. А з ним – спад в економіці та ВВП, хаос на валютному та інших ринках… Одним словом – усе стане погано і відбудеться це доволі швидко, враховуючи, що Росія вже відрізана від більшості світових ринків.

І аналітики схиляються до того, що уряд РФ відмовиться платити за боргами ще й за політичними мотивами, оскільки йдеться про американські облігації (підтвердження тому – скандал з "дочкою" компанії Google у Росії).

А якщо й вирішать заплатити, то спробують зробити це в рублях, тому що з валютними запасами в РФ через санкції, м'яко кажучи, "не жирно". І це у результаті, за словами міністра фінансів США Дженет Йеллен, призведе до технічного дефолту.

Реклама

Росії запропонують заплатити за відновлення України

Ціна питання – $300 млрд Центробанку РФ, які зараз заморожені внаслідок санкцій. І, як випливає зі слів Йеллен, США планують запропонувати Росії такий вихід із ситуації: вони розморожують ці активи, РФ рятується від дефолту, але частина цих 300 млрд йде на відновлення України.

Я думаю, цілком природно, що з огляду на величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими їм доведеться зіткнутися, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла сплатити хоча б частину витрат, - заявила Йеллен.

Але як на це відреагує Путін? Ось тут думки економістів та політологів розділилися на два основні табори.

Реакція Путіна на дефолт. Версія 1 – Третя світова

Путін може піти ва-банк проти всього світу – йому вже нічого втрачати. І першою це відчує Україна. По суті "спеціальна операція" перетвориться на відкриту війну , яка згодом стане третьою світовою.

Напевно, наш уряд передбачає і такий – жорстко-воєнний – сценарій, тому й продовжили ВС цього разу не на місяць, а на три.

Версія 2 – Гра і торг зі світовими лідерами

Більшість аналітиків все ж таки вірять (або хочуть вірити) саме в цей сценарій, згадуючи, що колись Путін був раціональним політиком. І якщо здоровий глузд у його голові переможе, то вже незабаром почнуться масштабні переговори.

Причому говорити Росія спочатку спробує не з Україною, а в колі світових лідерів: США, Китай, ЄС, Великобританія… Можливо, тут візьме участь і Туреччина, яка вже оголосила свою спецоперацію на Близькому Сході в противагу Путіну. Отже, РФ доведеться йти на поступки.

Саме тому в Україні ж найближчим часом буде гаряче, тому що Путіну потрібні козирі в цій глобальній грі – він потребує серйозних засобів для шантажу.

Таким чином, саме з 25 травня очікується активний запуск процесів чергового політичного переділу світу. І Україна може стати цим наріжним каменем нового світового порядку.

До речі, за прогнозами експертів, через війну і західні санкції економіці РФ загрожує найбільший занепад з часів розвалу СРСР.