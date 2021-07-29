100 гривень за літр. Коли в Україні злетить ціна на соняшникову олію

В Європі рослинний продукт можна придбати набагато дешевше, а в деяких країнах ціна нижче в два рази

Ціна на соняшникову олію підскоче до 100 грн. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

Ціна на рослинне масло в Україні набагато вище, ніж в європейських країнах. Вітчизняні підприємства виробляють понад 5,5 мільйона тонн соняшникової олії, хоча українці вживають всього 6%. Решта – йде на експорт, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Вартість літра олії в супермаркетах зараз варіюється від 66 гривень за 850 грамів до 72 гривень за 900 грамів, півлітра обійдеться українському покупцеві в 40 гривень. Такі ціни на вітчизняний продукт – не межа. Восени вартість соняшникової олії може підскочити до 100 гривень за літр.

Що з цінами в Європі

Для прикладу, в Бельгії літр соняшникової олії в магазині обійдеться в 1 євро 29 центів. У Німеччині – на 10 центів дорожче (приблизно 44 українських гривні). У сусідній Польщі соняшникова олія буде коштувати вдвічі дешевше, ніж в Україні – близько 35 гривень за актуальним курсом.

Чому масло для своїх настільки дороге

Україна – один з найбільших виробників соняшникової олії (5,5 мільйона тонн продукту на рік). Експерти впевнені, що ціна завищена штучно.

"Є такі поняття узгодження дії або картельна змова. Якщо немає конкуренції, вам ніхто ціну знижувати не буде. Судячи з того, що в світі ціна впала на 10%, а у нас за місяць зросла на 30,5%, у нас не дуже сильно працює конкуренція. Значить це питання до Антимонопольного комітету ", – вважає економіст Олег Пендзин.

За прогнозами експертів в цій галузі, ціна за літр олії восени може підскочити до 100 гривень за літр.

Скільки має коштувати масло

Аграрій з двадцятирічним стажем Леонід Кірута в 2021 році засіяв 300 гектарів землі. За його підрахунками, ціна на продукт не повинна перевищувати 25 гривень.

"Якщо це потужне хороше переробне підприємство, з однієї тонни соняшника воно має близько 400 літрів масла на виході. У минулому році ми мали майже 1000 тонн. Вважайте 400 тонн масла. Я не можу сказати, що воно 40 гривень має коштувати за літр. Моє бачення – 25-30 гривень, не більше ", – говорить керівник фермерського господарства.

Детальніше дізнатися про ситуацію з одним з найбільш затребуваних продуктів в Україні можна в новинах "Сьогодні":

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