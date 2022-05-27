10 років Hyundai Rotem в Україні: Борис Колесніков про подію, яка зробила життя людей комфортнішим

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10 років тому в Україні відбувся перший регулярний рейс швидкісного поїзда Hyundai Rotem.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єр-міністр України з питань Євро-2012, міністр інфраструктури України (з 2010 до 2012 року), засновник компаній-лідерів кондитерської та агропромислової продукції Борис Колесніков.
"Дорогі друзі! Рівно 10 років тому, 27 травня 2012 року відбувся перший регулярний рейс швидкісного поїзда Hyundai Rotem в Україні! Ця подія стала величезним кроком до абсолютно нового рівня сервісу, швидкості та комфорту у подорожах нашою країною. За 10 років послугами швидкісних потягів скористалося понад 30 мільйонів пасажирів! Дякуємо всій команді, яка працювала над цим проєктом. Разом ми зробили життя українців комфортнішим!" – зазначив Борис Колесніков.