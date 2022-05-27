10 лет Hyundai Rotem в Украине: Борис Колесников о событии, сделавшем жизнь людей комфортней

/ Фото: Коллаж: Сегодня

10 лет назад в Украине состоялся первый регулярный рейс скоростного поезда Hyundai Rotem.

Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины (с 2010 до 2012 года), основатель компаний-лидеров кондитерской и агропромышленной продукции Борис Колесников.

Реклама