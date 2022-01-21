Звонки коллекторов и почти 300% годовых! Вся правда о микрокредитных организациях

Микрокредитные организации с каждым годом все больше набирают популярности / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Микрофинансовых организаций на рынке немало, микрокредиты предлагают на каждом шагу, их рекламы на остановках, в отделениях финансовых учреждений, в интернете и т.д. Несмотря на такую популярность, именно через них явление "долговой ямы" усиливается: человек не успевает отдать один кредит, как берет другой, чтобы погасить предыдущий.

"Сегодня" разобрались, что представляют собой микрофинансовые учреждения, и собрали реальные истории людей, попавших на крючок своей финансовой неграмотности.

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Что такое микрокредит

Микрокредит от микрофинансовой организации – это заем на месяц, размер которого обычно не превышает одну минимальную заработную плату.

В Украине это понятие появилось в 2011 году, а сегодня на территории нашего государства действуют более 100 микрокредитных учреждений. Выдают они кредиты от 100, 500 или 1000 грн, у каждого свои правила. Некоторые предлагают даже кредит беспроцентный, тем самым привлекая заманчивым предложением, которое потом оказывается фикцией.

Проблемы и преимущества

Начнем с хорошего – преимуществ организации. Среди них можно выделить:

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кредит дают всем, не просят даже справки о доходах;

не требуют залога третьего лица;

минимум бюрократии: необходим только паспорт и идентификационный код;

возможность оформить онлайн, а это значительная экономия времени.

Однако среди недостатков можно определить высокие кредитные ставки, достигающие иногда больше 900% годовых. Не забывайте и о штрафах, которые приходится платить, если вовремя не успел погасить займ. Для многих этот недостаток таков, что перекрывает все преимущества. Ведь попасть в "долговую яму" очень просто.

Примеры из жизни

Мы решили на примере одной кредитной организации проверить, действительно ли такие высокие проценты, и насколько часто люди становятся жертвами своей невнимательности или обмана со стороны организаций.

По данным Минфина, эта организация занимает первенство по популярности, а промониторив Work.ua, можно заключить, что она либо стремительно развивается, либо в ней никто надолго не задерживается, ведь вакансий на работу туда действительно немало.

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Открываем их условия кредитования и в информации о существенных характеристиках услуги по предоставлению потребительского кредита (без залога) мы видим:

процентную ставку, процент годовых

/ Фото: скриншот

Ставки действительно немаленькие, однако мы видим, что никто информации или тех же процентов не скрывает, все указано в договоре. Человеку, который берет кредит, стоит лишь перечитать его, уточнить у консультанта определенные непонятные моменты.

Однако бывают такие организации в Украине, что насчитывают процентов больше, чем отмечено в договоре. Об этом украинцы обычно пишут на разных сайтах в отзывах о финучреждениях. С некоторыми отзывами ознакомимся сейчас мы.

Заметим, что большое количество людей пишут именно об угрозах, звонках им и их родственникам, а также жалуются, что никто о процентах не предупреждает, и сумма впоследствии, которую им нужно отдать, получается немаленькая.

Однако можно найти и хорошие отзывы:

Поэтому сказать однозначно, что такие финансовые организации — это сплошной ад, попав в который вас точно лишат всех радостей жизни, будут звонить по телефону с угрозами вам и вашим близким или даже соседям, заставят вас набраться кредитов и попасть в "долговую яму", нельзя. Подобные случаи бывают не только с микрокредитными организациями, но и с банками как государственными, так и частными, которые часто попадали в громкие скандалы.

Суть одна: если вы знаете, на что идете, понимаете свои обязанности, перечитали внимательно договор, взяли кредит, а затем успешно его вернули без просрочки, то и проблем вы не испытаете.

Естественно, есть случаи, когда вы совсем не причастны к этому. К примеру, мошенникам достались ваши личные данные и на вас оформили кредит в той или иной организации. Таких ситуаций в Украине было немало. В связи с этим государство пытается всяческими способами противодействовать мошенничеству. В качестве примера можно привести новую функцию в "Дії", где в случае проверки вашей кредитной истории или оформления кредита на ваше имя вам будут приходить уведомления.

Что делать, если вы действительно пострадали

Если вы пострадали от финансовой организации, выдающей микрокредиты, и считаете, что это грубое нарушение с ее стороны, то сразу следует обращаться в Нацбанк Украины, подав жалобу о нарушении договора МФЛ.

Это можно сделать как с помощью электронной почты nbu@bank.gov.ua, так и по номеру горячей линии 0 800 505 240.

А жалоба о ненадлежащем поведении коллекторов должна рассматриваться прокуратурой.

Как не попасть впросак

Для того чтобы подобных случаев не произошло:

внимательно проверяйте учреждение, в котором берете кредит;

учреждение, в котором берете кредит; пользуйтесь компаниями с хорошей репутацией и рейтингом, а главное — проверенными;

и рейтингом, а главное — не допускайте просрочки платежей по кредитному договору;

платежей по кредитному договору; при заключении договора обращайте внимание на тип кредита, цель получения, общий размер предоставляемого кредита, есть ли что-либо об услугах третьих лиц;

обязательно смотрите на процентную ставку кредита и условия ее начисления;

следует также обратить внимание на порядок возврата кредита и на информацию о последствиях в случае просрочки платежа.

Новые правила для коллекторов

Нацбанк установил для коллекторов новые правила. Отныне они не имеют права терроризировать родственников и знакомых должников, звонить по телефону в любое время с анонимных номеров и угрожать.

Нельзя будет приходить на работу и домой к тем, кто должен деньги, и звонить не в пределах рабочего времени. На любое из этих нарушений должник может жаловаться сразу в Нацбанк.

Максимальный штраф, возложенный на нарушителей — 102 тысячи грн. На четвертый такой – это уже либо исключение из реестра, либо приостановка всех лицензий, что это коллектор.

Напомним, с 14 октября коллекторы обязаны быть зарегистрированы в Нацбанке. Обращаться по взысканию долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ.

Ранее мы также писали, что с января 2019 года по сентябрь 2021 года спрос на кредиты в Интернете вырос на 24%. Самыми популярными сервисами являются микрокредитные организации.