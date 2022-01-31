Зерно дешевеет: сколько стоит пшеница на мировых рынках и в Украине

Цены на зерно начали снижаться на мировых рынках и в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На мировых биржах в понедельник, 31 января, продолжается стремительное падение цен на пшеницу.

Об этом сообщает Аgronews.ua.

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Так, мартовские фьючерсы на пшеницу на биржах в Содиненных Штатах Америки выглядят так:

6,61 доллар/т до 285,5 долл/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

8,17 долл/т до 291,6 долл/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

5,05 долл/т до 331,6 долл/т на твердую яру HRS-пшеницу в Миннеаполисе.

Тренд на снижение цен мартовских фьючерсов на европейскую пшеницу наблюдается и на парижской бирже Euronext. Тут пшеница торгуется по 13,5 евро/т.

Отмечается, что стабильности цен на зерно мешают прогнозируемые осадки в регионах выращивания озимой пшеницы и увеличения площадей посева в США.

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Тем временем в Украине закупочные цены на продовольственную пшеницу снизились до 300долларов/т, но гривневые цены остались на уровне 9850-10000 грн/т, благодаря снижению курса гривны еще на 10 копеек.

Рост темпов экспорта ячменя

В 2021/22 МГ Украина значительно увеличила темпы экспорта ячменя. С начала сезона и до начала года было экспортировано на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отличие текущего сезона от предыдущего в том, что Украина, из-за спроса Китая, активнее отгружает товар.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев 2021 года Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.