"Земля станет депозитом". Лещенко – о том, когда ждать вау-эффекта от открытия рынка

Цены будут расти не только в сегменте купли-продажи, но и в аренде, уверен министр агрополитики Лещенко

Роман Лещенко рассказал о рынке земли / Фото: Pixabay, facebook.com

С 1 июня Украина запустила рынок земли, но положительных результатов от этого шага придется подождать. Заметный эффект от реформы проявится только через 5-10 лет, когда земля станет привычным инвестиционным инструментом и, по сути, будет альтернативой банковскому депозиту.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр агрополитики Роман Лещенко .

"Конечно, мы не обещаем чудес. Но в ближайшие 5-10 лет мы увидим результаты реформы. Земля начнет капитализироваться и фактически станет банковским депозитом. Ее цена будет расти, так же, как и аренда. В результате владельцы паев начнут получать от арендаторов достойную оплату за использование земельных участков", – сказал Лещенко.

К слову, по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

Рынок земли в Украине заработал с 1 июля. С этого дня в стране перестал действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Напомним, специалисты также советуют украинцам не спешить с продажей после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.