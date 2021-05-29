Зеленский призвал правительство внести изменения в е-декларирование из-за коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений к закону "О предотвращении коррупции", чтобы повысить прозрачность процедуры декларирования.
Соответствующее письмо президент направил премьер-министру Денису Шмыгалю, передает пресс-служба президента.
Зеленский считает, что необходимо восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.
"Нуждается в уточнении положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО", - говорится в сообщении.
Кроме того, необходимо определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.
Президент отметил в письме, что необходимо обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.
Также, он выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, которые занимают должности советника или помощника Председателя Верховной Рады, а также претендентов на эти должности.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования". Он совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования.
Ранее мы сообщали, что Украина ежегодно теряет из-за коррупции, по разным подсчетам, от 500 до 950 миллиардов гривен. При этом, как свидетельствуют результаты исследования Института будущего, каждый второй гражданин страны считает, что именно коррупция не дает ему жить лучше.
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