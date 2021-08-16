ЗАЗ начнет выпускать автобусы под маркой Mercedes

Автобус будут выпускать только для внутреннего рынка / Фото: 061.ua, REUTERS/Arnd Wiegmann

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) запланировал запуск серийного производства автобусов под брендом Mercedes на 2022 год. Речь идет об украинской разработке ЗАЗ А09, которую спроектировали на заводе, учтя рекомендации Mercedes "для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes". В итоге автобус сможет выпускаться с логотипом немецкой компании.

Об этом сообщили в корпорации "УкрАВТО", в состав которой входит ЗАЗ, передает Радио Свобода. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года.

"Выполнение рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", – объяснили в "УкрАВТО".

Пока что модель планируют выпускать только для внутреннего рынка Украины. Но в перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5.

Каким будет автобус

А09 проходит испытания / Фото: 061.ua

Автобус А09 рассчитан на 36 пассажиров;

длина автобуса – 9 метров;

предназначен для междугородных перевозок;

оснащается шасси и двигателем Mercedes-Benz 4D34i рабочим объемом 3,9 л и крутящим моментом в 520 Нм;

силовой агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5.

Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой основания предприятия считается 1863 год.

Напомним, производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года. На сегодняшний день однако ЗАЗ выпускает семь легковых автомобилей в час. До конца 2021 года завод планирует выпустить 6000-6500 автомобилей и 160 автобусов.

При этом там начинали выпуск корейских тракторов LS Mtron.

А в 2020 году ЗАЗ собрался продавать автобусы в Европу.

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