Затишье перед бурей. Почему АЗС взвинтят цену дизтоплива и автогаза

Формировать антикризисный штаб нужно уже сейчас, а не ждать, когда начнутся серьезные проблемы

Пока украинские трейдеры снижают цену бензина, стоимость дизтоплива и автогаза на АЗС может пойти в рост из-за того, что спрос на них будет превышать предложение. Эксперты прогнозируют, что цены на текущей неделе еще будут стабильными, но отмечают, что это – затишье перед бурей.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен, что украинский рынок в мае будет испытывать серьезный дефицит ресурса, несмотря на то, что пока топлива достаточно, и цены на него снизились:

"Недавно подписанный меморандум между Кабмином и трейдерами вовсе не предусматривает регулирования рыночных цен. Главное, что он предусматривает – это еженедельные консультации по текущим вопросам рынка. Создавать антикризисный штаб надо уже сегодня. Если есть возможность, надо привезти больше топлива в апреле, когда нагрузка на порты будет меньше, чем в пиковом мае. Есть хороший шанс подготовиться к этому шторму, а не, как обычно, потом тушить пожар".

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Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн также говорит, что до конца недели цены на газ не изменятся, но к маю ожидает их повышения:

"Имеем шансы пройти апрель без ценовых всплесков, однако май, скорее всего, ознаменуется дефицитом. Вероятно, что объемы "Роснефти" так и не приедут, а ресурс ключевых поставщиков – белорусских заводов и производства украинской газдобычи – уже понятно, что сократится вследствие ремонтов. В этих условиях избежать дефицита и роста цен на газ может не получиться".

Напомним, раньше сайт "Сегодня" писал, что в Украине начались перебои с бензином, и разбирался куда пропало топливо с АЗС.

Также сообщалось, что Антимонопольный комитет наложил штраф в 4,7 млрд грн на одного из крупнейших украинских трейдеров за завышенные цены на топливо. Подробнее смотрите в сюжете:

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