Заставят поднять тарифы? Сколько придется платить за газ после войны

Что будет с тарифами на газ до конца года - ответ эксперта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономист Даниил Монин считает, что решение не поднимать тарифы ЖКХ в период войны и даже на весь следующий отопительный сезон для него абсолютно очевидно, это касается и счетов за газ.

Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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По его словам, у людей просто не будет возможности оплачивать коммуналку даже по нынешним ценам.

"Проседание экономики будет по всем регионам, доходы населения снизятся. Поэтому нужно разработать механизм компенсации разницы между тарифами для населения и стоимостью газа, который будет у поставщиков", – поясняет Монин.

Ранее у Украины была договоренность с МВФ о проведении реформы в этой отрасли. Фонд требовал отмены госрегулирования тарифов для населения и перехода к рыночному ценообразованию.

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Эксперт убежден, что сейчас от Украины никто ничего требовать не будет и власть на это просто не пойдет.

"Думаю, "Нафтогаз" будет продавать бюджетным потребителям газ в среднем по 600 долларов за тысячу кубометров. А для населения оставят стоимость газа на уровне 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Исходя из такой стоимости газа, будет рассчитываться и стоимость тепла", – говорит Монин.

Также эксперт считает, что в 2022 году Украина сильно сократит потребление природного газа. Дело в том, что многие предприятия разрушены или остановлены, а часть украинцев не вернется в свои дома.

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Отопительный сезон в этом году можно будет пройти с запасами газа на уровне 17 млрд кубометров, 14 из которых - газ внутренней добычи.

Стране нужно будет докупить около 3 млрд кубометров импортного газа и помощи партнеров на это должно хватить.

Коммуналка во время войны

Сама по себе война и военное положение не освобождают от оплаты коммунальных услуг, однако вводят некоторые послабления.

Если вы не можете платить за коммуналку, то в этот форс-мажорный период не будут насчитываться ни пеня ни штрафы.

Также во время войны вас не могут отключить от получения услуги, даже если вы за нее не платите.

"Сегодня" также писали, кого из украинцев могут освободить от оплаты коммуналки и рассказывали, кто может получить за нее компенсацию.