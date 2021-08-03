Запрет на экспорт лома принесет Украине 1,4 млрд долларов и усилит экономическую безопасность – нардеп

За шесть месяцев 2021 года заготовители вывезли из Украины в 14 раз больше металлолома, чем за аналогичный период 2020 года, заявил Муса Магомедов

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Украинскому правительству нужно немедленно вводить запрет на экспорт металлолома, который вывозят из страны катастрофическими темпами. Иначе уже через месяц заводы остановятся на неопределенный срок, а Украина потеряет 1,4 млрд валютной выручки. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов сайту "Минпром", информирует "Politeka".

Он напомнил, что продление пошлины на экспорт лома в размере 58 евро/т не помогло остановить вывоз из страны этого сырья. Наоборот: по итогам первого полугодия заготовители вывезли из Украины 231 тыс. т, что в физическом выражении в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом около 97% украинского лома направляется в Турцию, которая является основным конкурентом украинских металлургов на рынке ЕС. "Своими действиями ломозаготовители укрепляют конкурентоспособность турецкой металлургии и ослабляют позиции украинских меткомбинатов. Ведущие отечественные компании обратились к правительству с просьбой ввести временный запрет на экспорт лома. Иначе уже в августе-сентябре могут начаться первые остановки заводов на неопределенный срок", - предостерегает Муса Магомедов.

По его словам, ломозаготовители выступают против данной инициативы и утверждают, что запрет на экспорт лишит госбюджет 130 млн евро валютных поступлений.

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"Но у металлургов более весомые аргументы. Если не запретить вывозить лом из Украины, то до конца 2021 года производство и экспорт стали могут упасть на 20%. Общее снижение экспортной валютной выручки может достичь 1,4 млрд долл. То есть, потери страны будут более чем в 10 раз больше", – подчеркивает политик.

Магомедов высказал уверенность, что вводить временный запрет на экспорт лома необходимо как можно быстрее. Это также поможет избежать потерь в смежных с металлургией отраслях, таких как энергетика, производство ферросплавов, огнеупоров, транспорт и машиностроение.

Напомним, ранее МК "Азовсталь" предупредил украинскую власть, что если не будет введен временный запрет на экспорт лома, металлургические предприятия страны снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери миллиардов бюджетных поступлений.

В свою очередь руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва заявил, что металлолом является стратегическим сырьем для отечественной металлургии, и запрет на его экспорт – это вопрос экономической безопасности.