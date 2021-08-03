Заборона на експорт брухту принесе Україні 1,4 млрд доларів і посилить економічну безпеку – нардеп

За шість місяців 2021 року заготівельники вивезли із України у 14 разів більше металобрухту, ніж за аналогічний період 2020 року, заявив Муса Магомедов

/ Фото: Evan Demicoli, Unsplash

Українському уряду потрібно негайно вводити заборону на експорт металобрухту, який вивозять із країни катастрофічними темпами. Інакше вже через місяць заводи зупиняться на невизначений термін, а Україна втратить 1,4 млрд валютної виручки. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов сайту "Мінпром", інформує "Politeka".

Він нагадав, що продовження мита на експорт брухту в розмірі 58 євро/т не допомогло зупинити експорт із країни цієї сировини. Навпаки: за підсумками першого півріччя заготівельники вивезли з України 231 тис. т, що у фізичному вираженні у 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

При цьому близько 97% українського брухту прямує до Туреччини, яка є основним конкурентом українських металургів на ринку ЄС. "Своїми діями ломозаготівельники зміцнюють конкурентоспроможність турецької металургії, і послаблюють позиції українських меткомбінатів. Провідні вітчизняні компанії звернулися до уряду з проханням ввести тимчасову заборону на експорт брухту. Інакше вже в серпні-вересні можуть початися перші зупинки заводів на невизначений термін", - застерігає Магомедов.

За його словами, ломозаготівники виступають проти даної ініціативи і стверджують, що заборона на експорт позбавить держбюджет 130 млн євро валютних надходжень.

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"Але у металургів більш вагомі аргументи. Якщо не заборонити вивозити брухт з України, то до кінця 2021 року виробництво і експорт сталі можуть впасти на 20%. Загальне зниження експортної валютної виручки може досягти 1,4 млрд дол. Тобто, втрати країни будуть більш ніж у 10 разів більше", – підкреслює політик.

Магомедов висловив упевненість, що вводити тимчасову заборону на експорт брухту необхідно якомога швидше. Це також допоможе уникнути втрат у суміжних з металургією галузях, таких як енергетика, виробництво феросплавів, вогнетривів, транспорт і машинобудування.

Нагадаємо, раніше МК "Азовсталь" попередив українську владу, що якщо не буде введена тимчасова заборона на експорт брухту, металургійні підприємства країни знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць і втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.

У свою чергу керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва заявив, що металобрухт є стратегічною сировиною для вітчизняної металургії, і заборона на його експорт – це питання економічної безпеки.