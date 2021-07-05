Заправки Glusco возобновили продажи бензина, но продержались только несколько часов

Сеть вернулась к полноценной работу после 115 дней простоя. Правда, бензин продавался всего в течение 11 часов

На Glusco продавали бензин. Но недолго / Фото: AFP, Glusco

Сеть автозаправочных станций Glusco в полночь 5 июля возобновила продажи бензина и дизельного топлива после 115-дневной паузы, возникшей из-за проблем с законом. В 11 утра того же дня заправки Glusco снова прекратили продавать бензин и дизель – торговля идет только сжиженным газом и товарами из пристанционных магазинов.

Как сообщил профильному изданию Encorr топ-менеджер сети (пожелал остаться неизвестным), продажи удалось возобновить "после урегулирования в судебном порядке".

Почему в таком случае работа заправок снова остановилось, остается загадкой. А сайт компании не работает с вечера.

К слову, на станциях даже утром была закрыта фирменная символика Glusco.

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"Не исключено, что возобновление работы связано со скорым завершением процесса смены собственника сети", – предположил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Напомним, заправки Glusco вскоре будут проданы азербайджанской национальной компании Socar. Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса российской компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз.

11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании. В СБУ сообщили, что масштабные обыски на объектах компании связаны с организацией незаконного ввоза в Украину топлива, в том числе из России.

Это произошло после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, которого связывают с владельцами нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс". По нему поступало дизельное топливо в Украину.