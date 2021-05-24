За время моратория в Украине украли земли "на два Крыма" – Зеленский

Семь миллионов человек лишились конституционного права, а миллион из них умерли, не дождавшись справедливости, считает Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Сегодня, Украина 30

В Украине почти за 20 лет проведения земельной реформы и действия временного моратория на продажу сельхозучастков политики и бизнесмены украли у государства земли, как два полуострова Крым. Кроме того, миллион землевладельцев умерли, не дождавшись возможности распорядиться своим имуществом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Земля".

"Обещали, манипулировали и даже ели землю на трибуне ВР... Пугали, что землю вагонами вывезут за границу. Но самое страшное – они (предшественники. – Ред.) лишили 7 млн граждан их конституционного права собственности на землю", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что из-за моратория люди не могли распоряжаться землей – покупать, продавать ее.

"За время моратория умерли 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе", – сказал президент.

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Зеленский подсчитал, что предыдущие власти создали в середине страны фактически "офшор площадью более 8 млн га".

"Это серый теневой рынок, где землю очень легко покупали и продавали и зарабатывали миллионы без уплаты налогов. По предварительным расчетам, было незаконно присвоено около 5 млн га госземель… За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли, как два полуострова Крым", – подчеркнул глава государства.

Напомним, впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Кстати, специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

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