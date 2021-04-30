Яценюк о кадровых изменениях в энергетике: попытки продать Украину "Газпрому" закончатся катастрофой

Украина должна стать энергетически независимой. Это ключевой вопрос, на котором должен быть сконцентрирован как новый руководитель "Нафтогаза", так и новый министр энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканала "Еспресо.TV", передает пресс-служба политика.

Арсений Яценюк отметил, что в вопросе перестановок в министерстве энергетики его беспокоит вопрос энергетической независимости страны.

Он напомнил, что в качестве премьера "начал крестовый поход против России", подав иски против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, отказавшись от "газпромовского" газа, Украина вместе со Словакией и США запустила реверсный поток газа из Словакии.

"Сейчас эти перестановки меня беспокоят только с одной точки зрения. А не является ли это игрой вместе с Россией?" – сказал Арсений Яценюк.

"Как только они попытаются снова продать Украину российскому "Газпрому" – это для них закончится катастрофой. Мы не для этого 7 лет назад выиграли войну против российского "Газпрома", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Отвечая на вопрос о реакции Большой семерки и Государственного департамента США на смену председателя правления "Нафтогаза", Арсений Яценюк отметил, что эта реакция была довольно мягкой.

"Эта мягкость немножко беспокоит. Возможно, они не хотели обострять ситуацию перед визитом государственного секретаря США. А вторая причина – не дай Бог они подумают махнуть рукой на Украину. И тогда Путин будет просто аплодировать. Если украинская власть будет давать поводы для этого – в Европе и в США найдут основания, почему сказать: "мы вам хотели помогать, но вы же не хотите за себя бороться", – сказал лидер "Народного фронта".

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Арсений Яценюк подчеркнул, что несмотря на заявления об убыточности "Нафтогаза", по его данным, на счетах компании сейчас 2 миллиарда долларов: "Это больше чем у правительства Украины".

"Убытки они показывают по бухгалтерскому и финансовому учету. В связи с тем, что бюджет не возмещал разницу в тарифах, они должны были сформировать резервы", - пояснил он.

"Когда я узнал, что на счетах" Нафтогаза "2 миллиарда долларов, у меня сразу первая реакция – не является ли это борьба за то, кто освоит эти 2 миллиарда долларов? Куда они собираются их деть", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

Ключевой вопрос сегодня – Украина должна стать энергетически независимой. Арсений Яценюк напомнил, что соответствующая стратегия была принята еще его правительством:

"Мы не просто стратегию утвердили. Мы привели "Нафтогаз" в порядке, вывели его из банкротства, сделали его прибыльной компанией, сделали специальный налоговый режим для того, чтобы было выгодно бурить и добывать украинский газ. Но объемы добычи газа в государственном секторе не те, которые планировались по крайней мере мной 5 лет назад. И это ключевой вопрос, и сейчас на это должен быть сконцентрирован как новый руководитель "Нафтогаза", так и новый министр", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", а Юрий Витренко назначен и.о. главы компании.

Новым министром энергетики Украины стал вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.