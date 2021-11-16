"Всему миру мало не покажется". Как курс доллара ударит по кредитам

Эксперт объяснил, когда лучше отказаться от кредита / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В преддверии Нового года банка начинают предлагать различные акции для клиентов, которые задумываются о кредите, однако его стоит оформлять только тогда, когда в этом есть сильная необходимость.

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, на первый взгляд условия могут быть действительно хорошими, но вот наказания за просрочку могут быть крайне жесткими.

Реклама

Перед тем, как оформлять кредит, нужно быть уверенным в своем будущем и иметь стабильную работу или источник дохода.

"Оформляя кредит человек берет деньги сам у себя, так что для начала стоит четко определить – действительно ли эта вещь необходима прямо здесь и сейчас или есть возможность приобрести товар своими силами, но позже", – говорит Сергей Сароян.

Именно поэтому стоит понять размер фактической переплаты и взять какое-то время на размышления. Впопыхах велик шанс поддаться на эмоции и совершить ошибку.

А что делать с покупкой квартиры?

По мнению Сергея Сарояна, зима – это традиционно мертвый сезон: мало кто готов в плохую погоду высматривать хорошие предложения, да еще и во время праздников. Именно поэтому застройщики предлагают в этом время самые интересные акции.

Реклама

"Весной и летом шансы нарваться на хорошую сделку на первичном рынке как правило меньше. Конечно, стоит внимательно следить за тем, что под акции попадают не только неликвид, но и качественные квартиры", – отмечает эксперт.

Что будет с кредитами дальше?

Сергей Сароян считает, что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. В октябре значения инфляции составили 10,9%, но ситуация сейчас усугубляется.

"Доллар уже сейчас начал укрепляться на этих этих ожиданиях, а это очень плохо: большая часть товарооборота и долговых обязательств номинировано в долларах, так что мало не покажется всему миру", – говорит Сергей Сароян.

По его словам, период относительно низких ставок НБУ может закончится уже скоро и вместе с этим кредиты будут дорожать.

"НБУ считает, что зарплата вырастет на 19,2% за 2021 год, но в это верится с трудом, да и учитывать необходимо инфляцию, которая держится выше 10% уже третий месяц. Тут еще и траты на ЖКХ увеличились на 30% с начала года", – добавляет эксперт.

Он считает, что таким образом создаются все предпосылки для увеличения долгового бремени украинцев.

Реклама

К слову, как мы писали ранее, проблемы с получением кредита могут возникнуть у любого украинца, даже у людей с хорошим официальным заработком и не имеющих серьезные задолженности перед кредитными организациями. Также мы писали о том, на что категорически нельзя брать кредит. Читайте, как не оказаться в долговой яме.