Всемирный банк одобрил выделение Украине 2,5 млрд гривен на вакцину

Деньги пойдут на закупку вакцин для приоритетных групп населения и ускорение иммунизационной кампании

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Всемирный банк одобрилвыделение Украине 90 млн долларов (2,5 млрд грн. – Ред.) по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагировании на последствия пандемии.

Проект поможет Украине в закупке вакцин против COVID-19, а также в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики.

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Также предусматривается возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек. Отмечается, что НСЗУ внедрит отдельный пакет вакцинации в рамках Программы медицинских гарантий.

"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в вакцинации и закупке препаратов, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важной целью на данном этапе является также ускорение темпов вакцинации с сохранением фокуса на лицах, которые находятся в группе высокого риска заражения и развития осложнений от COVID-19", – заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Напомним, замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова рассказала, что из суммы в 2,5 млрд грн деньги пойдут:

на закупку вакцины от COVID-19 – 840 млн грн;

на логистику, закупку оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, тренинги по утилизации отходов – 760 млн грн;

в общий фонд госбюджета – 900 млн грн.

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